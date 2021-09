1,7 milliard de dollars perdus à cause des escroqueries DeFi au cours des 5 dernières années

in

L’agrégateur DEX et la plate-forme de gestion d’actifs inter-chaînes DeFiYield ont récemment dévoilé une base de données d’exploits, de piratages et d’escroqueries liés à la finance décentralisée. Environ 1,7 milliard de dollars ont été perdus à cause des escroqueries DeFi au cours des cinq dernières années.

Prévention des piratages, des escroqueries à la sortie et des tirages de tapis

La base de données mise à jour de DeFiYield couvrait les piratages, les escroqueries de sortie comme les tirages de tapis, les vulnérabilités et les projets généralement louches datant de cinq ans. Ils concluent qu’un total de 1,7 milliard de dollars a été perdu dans un peu plus de 2 500 projets appelés “REKT”. L’équipe DeFiYield a créé une base de données inestimable d’informations cruciales sur les tirages de tapis, ce qui empêchera les cybercriminels de les tenter à l’avenir. Les tirages de tapis sont là où les prix augmentent à mesure que les liquidités affluent dans un actif, après quoi les développeurs obtiennent autant de liquidités que possible, écrasant le capital des investisseurs.

Premier dossier d’audit de contrat intelligent en ligne

Les motivations derrière le protocole visent à éviter de nouvelles pertes. DeFiYield a annoncé avoir lancé la première archive en ligne au monde d’audits de contrats intelligents plus tôt cette année. C’est ce qu’on appelle le “Open Audit File”, dont la base de données REKT est une extension. Le fichier Open Audits contient des informations sur tous les problèmes techniques survenus, des centaines d’arnaques et le total de tous les fonds perdus à cause d’escroqueries et d’autres événements d’exploitation.

En 2020, des entités malveillantes ont appliqué diverses tactiques pour paraître dignes de confiance et honnêtes afin de perpétrer des escroqueries liées à la restauration rapide, attirant leurs victimes sans méfiance avec des promesses de rendements élevés. Selon DeFiYield, cela les a motivés à créer le dossier d’audit. La base de données sera accessible via MetaMask et d’autres portefeuilles cryptographiques populaires après l’ajout de fonctionnalités supplémentaires.

Le plus grand exploit de l’histoire

Le piratage relativement récent de Poly Network reste le plus gros exploit jamais enregistré, entraînant une perte de plus de 600 millions de dollars. L’auteur s’est avéré être un hacker éthique qui a rendu la majeure partie de l’argent. Tous les réseaux n’ont pas cette chance. Au printemps 2021, le protocole DeFi PancakeBunny a perdu une crypto-monnaie d’une valeur de 200 millions de dollars suite à une faille de sécurité. De plus, cela n’a pas été la seule attaque de prêt flash de ce type jusqu’à présent cette année.

