17 nouvelles émissions de télévision, films et documentaires à regarder en août 2021 – WWD

Les services de streaming ajoutent une longue liste de nouveaux contenus à leurs plateformes ce mois-ci.

Les goûts de Netflix, HBO Max, Hulu et d’autres services de streaming présentent une gamme variée d’émissions de télévision, y compris la série à suspense “Nine Perfect Strangers” avec Nicole Kidman et Melissa McCarthy, le meurtre mystérieux “Only Murders in the Building” avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez et le drame romantique “Modern Love” avec Kit Harington, Anna Paquin, Tobias Menzies, Minnie Driver et bien d’autres.

La tendance pandémique des films présentés simultanément dans les salles et sur les services de streaming se poursuit également ce mois-ci avec les débuts du favori du festival du film de Sundance « Coda » sur Apple TV + et le film très attendu de DC Comics « The Suicide Squad », qui sera disponible sur HBO Max.

Ici, WWD rassemble 17 émissions de télévision, films et documentaires à regarder en août. Lisez la suite pour en savoir plus.

« Obama : à la poursuite d’une union plus parfaite »

Diffusez sur HBO Max le 3 août

La série documentaire en trois parties examine de plus près la vie personnelle et politique du président Barack Obama, donnant un aperçu de son enfance et des personnalités qui l’ont influencé. La série comprendra des conversations avec ses collègues, amis et critiques ainsi que ses propres discours et interviews.

« Cuisiner avec Paris »

Diffusez sur Netflix le 4 août

Paris Hilton revient à la télé-réalité ce mois-ci avec son émission “Cooking With Paris”, où elle fait équipe avec ses amis célèbres – dont Kim Kardashian West, Demi Lovato, Saweetie et d’autres – alors qu’elle “navigue de nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes et exotiques appareils de cuisine », selon Netflix.

“La brigade suicide”

Diffusez sur HBO Max le 5 août

HBO Max poursuit sa pratique de sortir ses films à la fois en salle et sur le service de streaming avec “The Suicide Squad”. Le redémarrage vient du réalisateur James Gunn et rassemble un casting de stars qui comprend Margot Robbie, Idris Elba, John Cena et Pete Davidson, qui incarnent de nombreux méchants bien-aimés de DC Comics.

“Monsieur. Corman”

Diffusez sur Apple TV+ le 6 août

Joseph Gordon-Levitt joue dans la série comique “Mr. Corman” en tant que personnage principal, un enseignant de cinquième année qui a du mal à accepter sa carrière musicale défaillante tout en faisant face à d’autres problèmes dans sa vie personnelle et professionnelle.

« Indéterminé »

Diffusez sur Netflix le 10 août

“Untold” est une série documentaire en cinq parties axée sur le monde du sport. La série donnera un aperçu approfondi des moments charnières de l’histoire du sport, y compris les histoires derrière la boxeuse Christy Martin, la décathlète Caitlyn Jenner, le joueur de tennis Mardy Fish, la bagarre Pacers-Pistons de 2004 et l’équipe de hockey sur glace Trashers UHL. Les épisodes seront diffusés chaque semaine.

“Et qu’est-ce qui se passerait si…?”

Diffusez sur Disney+ le 11 août

Marvel Studios sort sa première série animée ce mois-ci avec “Et si…?” qui réinvente des événements célèbres de la franchise impliquant divers super-héros, comme Iron Man, Black Panther et Thor. De nombreux acteurs de la franchise reprennent leurs rôles pour les voix off de la série.

“Brooklyn Neuf-Neuf”

Regarder sur NBC le 12 août

La sitcom procédurale policière “Brooklyn Nine-Nine” lance sa dernière saison ce mois-ci, avec le retour des membres de la distribution Andy Samberg, Andre Braugher, Melissa Fumero, Terry Crews et d’autres.

“Coda”

Diffusez sur Apple TV+ le 13 août

“Coda” était l’un des films les plus remarquables qui a fait ses débuts au Sundance Film Festival en février, remportant le prix du grand jury, le prix du public et le prix spécial du jury pour le meilleur ensemble, entre autres. Le film suit l’histoire d’une adolescente entendante de parents sourds qui est aux prises avec ses obligations familiales tout en essayant de poursuivre ses rêves.

« Amour moderne »

Diffusez sur Amazon Prime Video le 13 août

Basé sur la chronique du même nom du New York Times, “Modern Love” revient pour sa deuxième saison avec un casting de stars qui jouent des histoires d’amour réelles. Le casting de la deuxième saison comprend Kit Harington, Anna Paquin, Tobias Menzies, Minnie Driver, Lucy Boynton et bien d’autres.

« Neuf parfaits étrangers »

Diffusez sur Hulu le 18 août

Les « Nine Perfect Strangers » étoilés se déroulent dans un complexe de santé et de bien-être qui attire neuf citadins cherchant à se détendre et finissant par se renseigner sur les secrets de l’autre et de l’hôte suspect du complexe. La série met en vedette Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon et Luke Evans, entre autres.

“Awkwafina est Nora du Queens”

Regardez sur Comedy Central le 18 août

Basé sur la vie réelle du comédien, “Awkwafina Is Nora From Queens” de Comedy Central revient pour sa deuxième saison ce mois-ci avec une distribution comprenant Bowen Yang, BD Wong et Lori Tan Chinn.

“La chaise”

Diffusez sur Netflix le 20 août

Sandra Oh joue dans la nouvelle comédie de Netflix, “The Chair”, où l’actrice incarne le Dr Ji-Yoon Kim, une professeure qui fait face à des défis après être devenue la première femme à présider le département d’anglais de son université. L’émission télévisée met également en vedette Jay Duplass et Holland Taylor.

“Annette”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 20 août

“Annette” a été créée lors de la soirée d’ouverture du Festival de Cannes le mois dernier et a été l’un des films dont on a le plus parlé pendant le festival. Le film met en vedette Adam Driver dans le rôle d’un humoriste qui tombe amoureux d’une chanteuse d’opéra de renommée mondiale, interprétée par Marion Cotillard. Le couple voit sa vie basculer après la naissance de leur fille, Annette.

“American Horror Story: Double Feature”

Regardez sur FX le 25 août

La série d’anthologies “American Horror Story” revient pour son 10e opus ce mois-ci, se concentrant sur “deux histoires horribles”. La saison verra des membres de la distribution précédents comme Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman et Billie Lourd, entre autres, ainsi que des nouveaux venus comme le mannequin Kaia Gerber et l’acteur Macaulay Culkin.

“Voir”

Diffusez sur Apple TV+ le 27 août

Le drame dystopique “See” revient pour sa deuxième saison avec les acteurs Jason Momoa, Dave Bautista et Alfre Woodard. La série suit le personnage de Momoa, Baba Voss, le père de jumeaux dotés de capacités mythiques qui l’aident à protéger sa tribu contre une reine puissante.

« Seuls les meurtres dans le bâtiment »

Diffusez sur Hulu le 31 août

Le mystère du meurtre comique suit trois inconnus qui partagent une obsession pour le vrai crime et qui utilisent leurs connaissances pour découvrir la vérité derrière un meurtre qui se produit dans leur immeuble exclusif de l’Upper West Side. Le spectacle met en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.

« La joie pétillante »

Diffusez sur Netflix le 31 août

La consultante japonaise en organisation, Marie Kondo, revient sur Netflix pour une autre série documentaire. Dans la série de trois épisodes, « Sparking Joy », Kondo explique comment sa méthode de signature peut « affecter nos entreprises, nos relations et nos communautés », selon Netflix.

LIRE LA SUITE ICI :

Tout savoir sur le redémarrage de “Sex and the City”

Ce que les personnages du redémarrage de «Gossip Girl» porteraient cet automne

Une ventilation des moments de mode hors du commun au Festival de Cannes

13 films à regarder au cinéma cet été