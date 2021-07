17 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

La semaine de travail se termine, mais le présent ne s’arrête jamais. Voici donc, ponctuel à 6h30 du matin, le résumé de l’actualité de vendredi.

Twitter pirate ses Stories, qui n’ont pas bien fonctionné sur la plateforme : Les flottes nous disent au revoir le 13 août. Pourquoi les réseaux sociaux insistent-ils pour se copier les uns les autres, si la raison pour laquelle ils sont si nombreux est précisément parce qu’ils sont différents ?

Le créateur de Dogecoin change de camp. Maintenant, il dit que les crypto-monnaies sont une idée terrible : elles prennent le pire du capitalisme et utilisent des logiciels pour empêcher que ce mal ne soit contrôlé. Ouf…

Valve présentée hier Pont à vapeur, une console portable qui exécute des jeux Steam. Comme le Switch, il dispose également d’une station d’accueil pour le connecter à un moniteur ou à un téléviseur. Nous verrons à quel point il est populaire parmi les joueurs sur PC.

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!