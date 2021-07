17 photos de Giannis Antetokounmpo, les célébrations des Bucks

in

Giannis Antetokounmpo a réalisé l’une des performances les plus impressionnantes des finales NBA de mémoire récente, avec 50 points et 33 en seconde mi-temps, rejoignant Michael Jordan comme l’un des deux joueurs à marquer plus de 30 points dans la moitié d’un match de finale NBA. Avec un Giannis imparable, les Milwaukee Bucks ont battu les Phoenix Suns lors du sixième match pour une victoire en finale de la NBA mardi soir.

En cours de route, Giannis a renversé l’une de ses plus grandes faiblesses : les lancers francs. Il a lutté depuis la ligne pour la plupart des finales de la NBA, mais pas dans le match 6 alors qu’il avait 17-19 ans (89,5%) – seulement trois nuits après avoir tiré à 36,4% de la ligne dans le match 5. Ce fut une course remarquable sur tant de niveaux, de Giannis à Khris Middleton et même Jrue Holiday.

C’est ce qui a rendu les célébrations d’après-match incroyables pour les Bucks. Voici 17 images époustouflantes de leurs célébrations après avoir remporté la finale de la NBA.

(Photo AP/Jeffrey Phelps)

(Photo de Justin Casterline/.)

(Photo de Jonathan Daniel/.)

(Photo de Jonathan Daniel/.)

(Photo de Jonathan Daniel/.)

(Photo de Jonathan Daniel/.)

(Photo de Justin Casterline/.)

(Photo de Justin Casterline/.)

Jeff Hanisch-USA AUJOURD’HUI Sports

(Photo de Justin Casterline/.)

Jeff Hanisch-USA AUJOURD’HUI Sports

Jeff Hanisch-USA AUJOURD’HUI Sports

Mark J. Rebilas-USA AUJOURD’HUI Sports

Jeff Hanisch-USA AUJOURD’HUI Sports

(Photo de Justin Casterline/.)