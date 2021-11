17 TikToks qui prouvent que le personnel de M&S Romford a besoin d’une coche à Hollywood

Normalement, les grandes marques qui rejoignent TikTok peuvent être un peu pénibles, mais ce n’est pas le cas pour M&S – en particulier M&S Romford. Les employés du magasin Romford ont tout pour plaire. Ils ont du charisme, du talent et une présence scénique incroyable. L’énergie qu’ils mettent à faire une vidéo virale est irréelle. Déplacez-vous sur Percy Pig car nous avons trouvé un nouveau visage de M&S et c’est ROMFORD, BABY !!

Le personnel de M&S Romford a ravi des millions de personnes avec leurs danses emblématiques et leur synchronisation labiale sans faille depuis qu’ils ont rejoint TikTok en janvier plus tôt cette année. Si vous n’êtes pas sur M&S Romford TikTok, vous manquez beaucoup de temps. Heureusement pour vous, nous avons rassemblé tous les meilleurs TikToks qui prouvent que ce fantastique groupe d’employés a besoin d’un aller simple pour Hollywood. Notez mes mots : ils vont être méga célèbres. Voici un aperçu de tous leurs meilleurs TikToks :

1. ABBA mange ton cœur sanglant

@mandsromfordGimme ! Donne-moi ! Donne-moi ! Tous les cadeaux de Noël M&S ! 💖🐷 #mandslocal #mandsfood #mandsromford #percypig #marksandspencer #JDSTREET #TKMaxxTalentShow♬ Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! (Un homme après minuit) – ABBA

2. Les vibrations sont irréelles

@mandsromfordNous avons ce sentiment du vendredi ! Bon week-end 🥰 #marksandspencer #mands #romford #food #tiktokfashionmonth #fyp #fypシ♬ no yts aloud – Tik Toker

3. Est-ce un défilé de la Fashion Week de Londres ou M&S Romford ?

@mandsromfordNouvel uniforme 👌🏻 #mands #marksandspencer #romford #PerfectMarcJacobs #fyp #fypシ #mandslocal♬ Way 2 Sexy – Drake

4. D’accord, mais pourquoi celui-ci est-il si émouvant ?

@mandsromfordThe Boys et 2 vieillards ! #mandslocal #marksandspencer #boystomen #romford #mands #mandsromford #SportsDirectNaughtyList #JustDanceItOut #fyp #fypシ♬ End Of The Road – Boyz II Men

5. Obtenez-le, mesdames !!

@mandsromfordMAKE YOUR CHRISTMAS SPARKLE ✨ #mandslocal #VansCheckerboardDay #JustDanceItOut #mands #mandsromford #snowglobegin #gin #sparkle♬ son original – paroles

6. Je les adore

@mandsromfordWho est prêt pour la pub de Noël demain ?! 🐷 #mandslocal #mandsfood #percypig #WonderWaterDrip #fypシ #fyp♬ c’est notre danse donne crédit lol – kara

7. ‘Écrasez satan et donnez-lui un coup de pied dans l’entrejambe’

@mandsromfordPAMELA PUMPKINS HALLOWEEN WORKOUT #mandslocal #mands #pumpkinworkout #marksandspencer #halloween #fyp #fypシ #ExpectingGen1♬ Pamela Pupkin’s Halloween Workout – Laura Clery

8. Ils ont certainement attrapé une ambiance

@mandsromfordVining avec Percy à @mandsfood !! #mandslocal #mands #marksandspencer #ExpectingGen1 #ASOSAlterEgo #romford #fypシ #vibe #fyp #viral #percypig♬ Caught A Vibe – Lancesavali

9. M&S Guy pris en 4k

@mandsromfordJack essaie de lancer sa carrière solo #couchguy #couchguytiktok #mandslocal #mands #fypシ #MakeItCinematic #fyp #couchguycancelled♬ tombe toujours amoureux de vous – audiobear

10. Cette femme est tellement chouette

@mandsromfordCitrouilles ! 🎃 65p pour la taille moyenne, 2 £ pour la grande ! #mands #mandsfood #marksandspencer #123PandoraME #fyp #fypシ #romford #marksandspencer♬ Chanson thème de la famille Adams – Halloween DJ’s

11. Cet audio n’échoue jamais

@mandsromfordage n’est qu’un numéro !! 😁 l’équipe tiktok parfaite #romford #marksandspencer #mands #JDVaporMaxShuffle #MyIdoles #CruelSummerConfessions♬ son original – Danielle Lim

12. Nous devons protéger le personnel de M&S Romford à tout prix

@mandsromfordEst-ce que quelqu’un d’autre est aussi heureux que Simon et Steve de la levée des restrictions ?! #mands #mandsfood #mandsthemusical #mammamia #marksandspencer♬ suivez mon insta emilyystephenss – votre dynamo bff🕺🏼

13. Brb, j’apprends juste cette danse

@mandsromfordAvez-vous déjà le vôtre ?! #mandslocal #mands #marksandspencer #fyp #123PandoraME #fypシ #mandsfood #romford #snowglobe #christmas #fypシ゚viral♬ GO CRAZY IM SPRUNG MASH UP BY ICEE RED – Icee Red

14. Ce genre de talent est quelque chose que l’argent ne peut tout simplement pas acheter

@mandsromfordVotre trio préféré 😍 #mandslocal #mands #fypシ #fyp #marksandspencer #MakeItCinematic #dance #fypシ゚viral♬ Still Into You Drill – SHO

15. C’est tellement des blagues

@mandsromfordQuand les danses tiktok sont votre vie maintenant #mandslocal #mands #StartUpShowUp #marksandspencer #tiktok #fyp♬ son original – Cardi B FanPage

16. Chaque jour est vendredi chez M&S Romford

@mandsromfordC’est FRI-YAY 🥳🥳 #mandslocal #mandsfood #mands #Friday #fyp #fypシ♬ Friday (feat. Mufasa & Hypeman) (Dopamine Re-Edit) – Riton & Nightcrawlers

17. ‘Tu rentres à la maison avec moi’

@mandsromfordAvez-vous vu notre boîte de chocolats Magic & Sparkle ?! 😍🍫 #mandslocal #mands #mandsfood #StartUpShowUp #chocolate #fypシ #fyp #cominghomewithme♬ son original – Chris Klemens

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• À l’intérieur du monde déséquilibré de M&S TikTok de Percy Pig et Colin the Caterpillar

• M&S Percy Pigs est désormais entièrement VEGETARIEN

• Nourriture gratuite et clients difficiles : ce que c’est que de travailler dans un M&S Foodhall