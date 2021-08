1,72 million de dollars investis dans le cadre des tests communautaires pour Maiar, le nouvel échange décentralisé d’Elrond Network ⋆ Crypto new media

in

Le réseau Elrond est prêt à lancer le Maiar Decentralized Exchange (DEX), qui a récemment commencé la phase de test Chaos, ouvrant les portes à la communauté Elrond pour tester, valider et améliorer la résilience et la robustesse du réseau.

Déjà 1,72 million mis en jeu dans Maiar

Maiar a vu 1,72 million d’EGLD jalonnés, et plus de 59 000 personnes l’ont rejoint. Elrond a également annoncé son partenariat avec DEXTools pour intégrer Maiar DEX dans le terminal DEXTool, permettant aux traders d’accéder en temps réel à des informations, des stratégies, des informations et des opportunités sur le réseau Elrond.

L’intégration de DEXTools permettra aux traders DEXT de suivre les paires de jetons sur la plate-forme, de suivre des portefeuilles de traders spécifiques et d’obtenir des informations sur les marchés via Telegram ou par e-mail.

«En lançant sur la blockchain Elrond bon marché à haut débit et à faible latence, Maiar Exchange est en passe de redéfinir l’expérience DeFi en termes de performances, de coût et d’efficacité. Des instruments tels que ceux fournis par DEXTools peuvent fournir aux traders des informations puissantes qui leur permettront d’être à la pointe de l’avancement d’Elrond DeFi. mentionné Beniamin Mincu, PDG d’Elrond.

À propos du Maiar DEX

Maiar est le premier échange décentralisé officiel du réseau Elrond qui fonctionne comme un AMM (Automated Market Maker), permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons directement sans autorisation en utilisant des pools de liquidités au lieu du carnet d’ordres traditionnel. Il s’agit du premier DEX AMM qui s’exécute sur une blockchain de partitionnement d’état, dépassant d’autres réseaux comme Ethereum, qui fonctionnent toujours pour permettre le partitionnement d’état.

Maiar est également le portefeuille numérique non dépositaire d’Elrond, qui a récemment annoncé l’intégration complète de BTC, offrant un portefeuille blockchain fonctionnel à tout utilisateur mobile en quelques secondes.

La plate-forme récompensera les utilisateurs avec des jetons LP (fournisseur de liquidités) lorsqu’ils injecteront des liquidités dans les pools. Chose intéressante, le protocole permettra aux utilisateurs d’échanger leurs jetons LP. Ainsi, après avoir fourni des liquidités, les utilisateurs peuvent vendre leurs positions ou contracter un prêt contre eux en utilisant les jetons comme garantie. Une partie de l’offre de jetons DEXT sera reliée à l’écosystème d’Elrond sous forme de jetons ESDT.

Il convient de noter qu’Elrond est récemment devenu la première Blockchain Carbon Negative en Europe. Selon un communiqué de presse partagé avec CryptoPotato, le protocole a révélé qu’il a compensé plus de CO2 que ce que le réseau utilise.

