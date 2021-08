1,74 lakh unités de logement dans les 7 principales villes totalement bloquées: rapport

Lancé en 2014 ou avant, la valeur totale du parc immobilier actuellement bloqué/retardé dépasse Rs 5,05 lakh crore.

Près de 6,29 lakh maisons sont soit complètement bloquées, soit languissent sous de lourds retards de livraison dans les 7 premières villes. Au moins 71% (environ 4,49 lakh) de ces unités retardées ou bloquées se situent dans la fourchette budgétaire sensible au prix de Rs 80 lakh, selon une étude ANAROCK.

La valeur globale des maisons de 1,74 lakh qui sont totalement bloquées dans les 7 principales villes dépasse actuellement Rs 1,40,613 crore. 66% de ces unités se situent dans la fourchette de prix inférieure à Rs 80 lakh.

Le fonds Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH) est venu à la rescousse de plusieurs projets, tandis que la National Buildings Construction Corporation (NBCC) a également « adopté » d’autres spécifiquement dans la RCN.

Projets bloqués – Données sur la ville :

# NCR a le stock maximum bloqué de près de 1 13 860 unités (valeur approximative de Rs 86 463 cr) ou 66% du total dans les 7 premières villes. Sur le total des unités en panne dans la région, 50 % se situent dans le segment intermédiaire, suivis de 24 % dans le segment abordable, 20 % dans le segment haut de gamme et 6 % dans la catégorie luxe.

# MMR compte 41 730 unités totalement bloquées (valeur approximative de Rs 42 417 cr) ou 24% du stock total affecté. Le stock bloqué maximum dans MMR se situe dans la catégorie luxe (37%), suivi de 22% dans le logement abordable, 21% dans le segment premium et 20% dans le segment intermédiaire.

# Pune, l’autre grand marché occidental, a une part de 6% d’unités en panne (d’une valeur d’environ Rs 5 854 cr). Pune détient 52 % de ses actions en panne dans le segment intermédiaire, 26 % dans le segment abordable, 15 % dans le segment haut de gamme et 7 % dans la catégorie luxe.

# Dans les villes du Sud, Chennai n’a pas de projets au point mort. Hyderabad et Bengaluru ont ensemble 8 020 unités bloquées, ce qui représente à peine 5% des parts. L’env. la valeur des projets bloqués dans ces deux villes est de Rs 5 788 cr.

# À Bangalore, sur un total de 3 870 unités décrochées, 44 % se situent dans le segment intermédiaire, 32 % dans le segment haut de gamme, 17 % dans la catégorie luxe et seulement 7 % dans la catégorie des logements abordables. À Hyderabad, sur un total de 4 150 unités bloquées, 55 % se situent dans le segment intermédiaire, 28 % dans le segment haut de gamme, 9 % dans la catégorie de luxe et dans le segment des logements abordables.

# Kolkata n’a que 150 unités bloquées (évaluées à environ Rs 91 cr). Toutes les unités bloquées ont un prix > Rs 80 lakh.

La plus grande palette – Projets bloqués et retardés

Au total, près de 6,29 lakh maisons sont soit complètement bloquées, soit languissent sous de lourds retards de livraison dans les 7 premières villes. Au moins 71% (environ 4,49 lakh) de ces unités retardées ou bloquées se situent dans la fourchette budgétaire sensible au prix de Rs 80 lakh. Seulement 18% tombent dans le segment premium et 11% dans la catégorie luxe.

Lancé en 2014 ou avant, la valeur totale du parc immobilier actuellement bloqué/retardé dépasse Rs 5,05 lakh crore. Près de 28 % (environ 1 73 730) de ces unités sont complètement bloquées.

Données par ville :

# NCR a dépassé MMR avec une part de 52% du stock bloqué/retardé, le plus élevé dans les 7 premières villes – env. valeur Rs 2,49,540 cr.

# MMR a réduit sa part globale avec plusieurs projets achevés au cours de la dernière année. Actuellement, il possède 28% du stock total affecté – env. valeur Rs 1,52,105 cr.

# Pune, l’autre grand marché occidental, a une part de 8 % d’unités bloquées/retardées – env. d’une valeur de Rs 29 390 cr.

# Dans les villes du Sud, les projets de logements sont pour la plupart en bonne voie. Hyderabad, Bengaluru et Chennai ne représentent ensemble que 11% du total des unités retardées / bloquées, Chennai n’en comprenant que 2% – environ. la valeur des projets retardés/bloqués dans ces trois villes est de Rs 56,420 cr.

# Kolkata a une part de 5% évaluée à Rs 17 960 crore.

Commentant la même chose, Prashant Thakur, directeur et chef de la recherche, ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « Pour notre décompte précédent de projets bloqués et fortement retardés à la fin de 2019, nous avions envisagé des projets lancés en 2013 ou avant. Aujourd’hui, plus d’un an et demi plus tard, nous avons également inclus des projets lancés en 2014. Ainsi, il y a une augmentation du nombre – à la fin du premier semestre 2021, nous avons près de 6,29 unités lakh qui doivent encore être achevées dans les 7 principales villes. »

«Auparavant, NCR détenait une part de 35% du total des unités retardées (en 2019). Cependant, sa part est maintenant passée à 52% car plusieurs projets lancés dans la RCN en 2014 sont également inclus. Il existe de nombreuses raisons possibles, notamment COVID-19, des problèmes de financement et des litiges. La diminution des unités retardées à Pune et MMR est remarquable – de 16% et 36% fin 2019 à 8% et 24% d’ici la fin du premier semestre 2021 », a-t-il ajouté.

Segmentation du budget selon la ville

Sur près de 6,29 lakh d’unités retardées/bloquées, près de 39 % (environ 2 47 930 unités) se situent dans le segment de milieu de gamme où le prix des unités est compris entre Rs 40 et 80 lakh, suivi de 32 % (environ 2 01 350). unités) dans le segment des logements abordables (prix < Rs 40 lakh). Les maisons haut de gamme (Rs 80 lakh à Rs 1,5 cr) représentent 18% (environ 1 11 050 unités). Le segment du luxe (unités à un prix > Rs 1,5 cr) ne compte que 68 300 unités retardées/bloquées dans les 7 premières villes.

