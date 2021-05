17e journée de la J1 Japanese League : avant-première du match de Vegalta Sendai

29/05/2021 à 8h01 CEST

Dimanche prochain à 08h00 se jouera le match de la dix-septième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Vegalta Sendai et à Cerise d’Osaka dans le Stade Yurtèque Sendai.

le Vegalta Sendai des visages au moral renforcé pour la rencontre de la dix-septième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs contre lui Nagoya Grampus à domicile (0-1) et contre Oita Trinita comme local (2-1). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 15 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 11 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cerise d’Osaka a subi une défaite contre Bois de Kashima lors du dernier match (1-0), de sorte qu’une victoire contre le Vegalta Sendai Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. A ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté six et cumule un chiffre de 17 buts encaissés contre 20 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vegalta Sendai Il a réalisé un bilan de deux victoires, trois défaites et un match nul en six matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le Cerise d’Osaka a un bilan d’une victoire, cinq défaites et deux nuls en huit matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Vegalta Sendai si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Vegalta SendaiEn fait, les chiffres montrent une victoire, trois défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Vegalta Sendai. Le dernier match auquel ils ont joué Vegalta Sendai et le Cerise d’Osaka dans ce concours, il a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé avec un résultat de 2-3 en faveur du Cerise d’Osaka.

Actuellement, entre Vegalta Sendai et le Cerise d’Osaka il y a une différence de 10 points dans le classement. L’équipe de Makoto Téguramori il se classe à la dix-septième place avec 12 points à son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec 22 points.