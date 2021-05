17e journée de la J1 Japanese League : avant-première du match de Vissel Kobe

29/05/2021 à 07h00 CEST

Dimanche prochain à 07h00 se jouera la rencontre de la dix-septième journée de la J1 Ligue japonaise, qui mesurera à Vissel Kobe et à Sagan tosu dans le NOEVIR Stadium Kobe.

le Vissel Kobe affronte avec optimisme le match de la dix-septième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté le Kashiwa Reysol dans le Stade Kashiwa Hitachi par 1-2, avec autant de Goké Oui Naoki Kawaguchi. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 16 matchs disputés à ce jour en J1 Japanese League et ont marqué 21 buts pour et 16 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Consadole Sapporo lors de sa dernière rencontre, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois aux trois points. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté neuf avec un chiffre de 22 buts pour et six contre.

En termes de performances à domicile, le Vissel Kobe a gagné trois fois, a été battu une fois et a fait match nul trois fois en sept matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Sagan tosu vous pouvez avoir une chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. A la maison, le Sagan tosu a un bilan de trois victoires, deux défaites et trois nuls en huit matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Vissel Kobe prendre la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade NOEVIR Kobe et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de la Vissel Kobe. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Ligue japonaise J1. Le dernier affrontement entre les Vissel Kobe et le Sagan tosu Cette compétition s’est jouée en septembre 2020 et s’est terminée sur un score de 4-3 en faveur du Vissel Kobe.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur le Vissel Kobe avec une différence de cinq points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 27 points au classement. Pour sa part, Sagan tosu il compte 32 points et se classe troisième de la compétition.