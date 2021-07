17e journée de Major League Soccer : aperçu du match de Nashville SC

17/07/2021 à 02:30 CEST

le Nashville joue ce dimanche à 14h30 son dix-septième match de Major League Soccer contre le le feu de Chicago dans le Stade Nissan.

le Nashville SC arrive avec enthousiasme pour la dix-septième journée après avoir battu à domicile 1-0 à Union de Philadelphie joué dans le Stade Nissan, avec un peu de Sapong. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 11 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 14 buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, le le feu de Chicago venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-1 et 3-0, le premier contre le Ville d’Orlando à domicile et le second contre lui Atlanta United dans son domaine, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Nashville SC. À ce jour, sur les 12 matchs joués par le le feu de Chicago en Major League Soccer, il en a remporté trois avec un total de 13 buts pour et 18 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Nashville SC il a gagné quatre fois et fait quatre nuls en huit matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le le feu de Chicago a été battu quatre fois en quatre matchs disputés, il devra donc tout donner au stade de Nashville SC pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Nissan et le solde est à égalité en faveur de Nashville SC. La dernière fois qu’ils ont joué le Nashville et le le feu de Chicago dans ce tournoi, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Concernant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir que le Nashville SC ils devancent l’équipe visiteuse avec sept points d’avance. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 18 points au classement. Quant à son rival, le le feu de Chicago, est en douzième position avec 11 points.