17e journée de Major League Soccer : aperçu du match du Toronto FC

17/07/2021 à 01:31 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la dix-septième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Toronto FC et à Ville d’Orlando dans le Champ BMO.

le Toronto FC affronte avec optimisme le match de la dix-septième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné à l’extérieur par un score de 2-3 à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Stade Gillette, avec des objectifs de Laurent, Endo Oui Soteldo. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 12 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer avec un chiffre de 16 buts pour et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville d’Orlando ne pouvait pas faire face à la le feu de Chicago lors de leur dernier match (3-1), ils espèrent donc mettre un terme à leur séquence de défaites et réorienter leur trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le Ville d’Orlando il avait remporté six des 12 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a encaissé 12 buts et marqué 20 buts.

En référence aux résultats en tant que local, le Toronto FC a réalisé des statistiques d’une victoire, deux défaites et un match nul en quatre matchs joués à domicile, de sorte que les visites au stade Champ BMO Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Ville d’Orlando Il a un bilan de trois victoires, deux défaites et un match nul en six matchs joués, c’est donc un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ BMOEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, une défaite et deux nuls en faveur de la Toronto FC. De même, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans connaître la défaite à domicile contre le Toronto FC. La dernière fois qu’ils ont affronté le Toronto FC et le Ville d’Orlando dans la compétition était en juin 2021 et le match s’est terminé sur un score de 2-3 en faveur du Ville d’Orlando.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les visiteurs sont au-dessus des Toronto FC avec une différence de 13 points. L’équipe de Javier Pérez il se classe quatorzième avec huit points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 21 points et occupent la deuxième position du championnat.