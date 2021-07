17track et les meilleures pages pour suivre vos commandes d’AliExpress et d’autres magasins internationaux | La technologie

Internet met des millions de produits du monde entier à portée d’un clic. Grâce à cela, nous pouvons aujourd’hui acheter dans les magasins en ligne de n’importe quel pays et recevoir la commande confortablement à la maison.

Ces dernières années, les magasins internationaux qui envoient leurs produits en Espagne depuis la Chine ou d’autres pays ont gagné en popularité. Parmi eux on retrouve AliExpress, Gearbest ou Banggood, qui se distinguent par l’offre de produits à des prix beaucoup moins chers que ceux proposés par les magasins espagnols ou européens.

Cependant, depuis le 1er juillet dernier, il est plus cher d’acheter dans les magasins en dehors de l’Union européenne. Cela est dû à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation TVA pour le commerce électronique, qui s’applique déjà également aux produits qui coûtent moins de 150 euros, qui jusqu’à présent étaient exonérés du paiement de cette taxe.

Si vous achetez habituellement dans des magasins en dehors de l’Espagne, il n’est pas nécessaire que nous vous rappelions qu’il est très important d’être extrêmement prudent avec les paiements, d’examiner attentivement tous les détails et conditions des transactions, ainsi que de s’assurer des garanties. et politique de retour.

Le magasin de vêtements bon marché Shein semble sorti de nulle part, mais il menace déjà des géants comme Zara ou H&M. Voyons qui est derrière, et les raisons de son succès.

Dans ton cas, Vous avez sûrement besoin d’un service pour effectuer un suivi centralisé des colis que vous devez recevoir. Et, bien que chaque entreprise de colis vous propose son propre service de suivi officiel, il est plus pratique d’utiliser une seule plateforme pour connaître l’état de tous les envois.

Heureusement, vous avez à votre disposition différentes alternatives pour mener à bien cette tâche. Prenez note des meilleures pages pour suivre vos commandes dans les magasins internationaux.

De meilleures pages pour suivre vos commandes dans les magasins internationaux

17piste

17track est l’une des pages les plus populaires et les plus anciennes pour le suivi des commandes d’AliExpress et d’autres magasins en ligne internationaux. Fournit un Service de suivi de colis tout-en-un gratuit et très facile à utiliser.

Fournit un support postal dans plus de 200 pays et est capable de fournir des informations sur la plupart des principaux services express dans le monde. De plus, il prend en charge de nombreux prestataires logistiques de commerce électronique transfrontalier.

Il est disponible en espagnol, entre autres langues, et pour l’utiliser, il vous suffit d’entrer sur son site Internet et d’entrer le numéro de suivi du colis. Vous pouvez suivre jusqu’à 40 références à la fois, c’est donc très pratique.

Ensuite, 17track vous montrera une page avec les informations détaillées de votre colis, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran sur ces lignes. S’il n’est pas en espagnol, vous avez la possibilité de le traduire en appuyant sur Opération > Langue de traduction.

SuiviPlus

TrackingMore est une alternative très intéressante à 17track. Il vous permet également de suivre gratuitement vos achats dans les magasins internationaux, avec prise en charge du suivi de 650 transporteurs dans le monde.

Pour l’utiliser, rendez-vous sur le site et saisissez le numéro de votre colis pour accéder à l’historique de suivi. Ce service se distingue surtout par la fourniture des informations les plus détaillées : non seulement il vous indique toutes les étapes que suit votre envoi, mais il Vous pouvez également voir les détails de la société de transport et ses coordonnées au cas où vous en auriez besoin.

De plus, vous avez la possibilité d’entrer votre adresse e-mail pour recevoir les notifications liées à votre colis dans votre boîte de réception.

Colis

Une autre alternative à 17track que vous avez à votre disposition est le Colis. Il s’agit d’un autre service gratuit de suivi des colis qui vous permet de suivre les envois en provenance de Chine, de Hong Kong, des États-Unis, du Canada et de Singapour.

Il prend en charge les principaux magasins en ligne internationaux, y compris AliExpress, JD.com, eBay, Joom, Banggood, Gearbest ou ASOS.

La mécanique d’utilisation est la même que dans les cas précédents : il vous suffit de saisir le code de suivi et vous pourrez voir l’historique de votre colis ci-dessous.

Colis vous offre des informations très complètes sur l’expédition et vous permet d’obtenir un lien direct pour être au courant de l’actualité. De plus, il vous fournit également un lien vers le site officiel du transporteur.

Après le navire

AfterShip vous propose des fonctions très similaires à 17track et aux services précédents. C’est une plate-forme de suivi des commandes internationales qui offre un support à près de 800 entreprises postales internationales, vous pourrez ainsi connaître l’état de votre envoi dans les boutiques en ligne de tous les pays.

Ce service est utilisé comme ceux que nous avons vus jusqu’à présent. Entrez sur le site Web, entrez votre numéro de suivi et vous accéderez à l’historique des expéditions. Le système vous indiquera les différents points parcourus par votre colis et la date de livraison estimée.

De plus, il vous fournit les coordonnées de la société de transport au cas où vous en auriez besoin, et même vous disposez d’un lien direct pour modifier l’adresse de livraison si besoin.

Méga-bonus

Si vous êtes un acheteur compulsif dans les boutiques en ligne du monde entier, vous connaissez Megabonus, un service de remboursement qui vous permet de faire des économies sur le commerce électronique le plus populaire. La plateforme dispose également d’une section de suivi des commandes similaire à 17track que vous pouvez utiliser gratuitement.

Son fonctionnement n’a aucun mystère. Il vous suffit d’entrer sur le Web, d’entrer le numéro de suivi dans la zone de texte et de cliquer sur le bouton Suivre les colis. Ensuite, vous verrez l’historique du processus d’expédition comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran sur ces lignes.

Contrairement aux services précédents, Megabonus offre moins d’informations, mais en retour vous permet de recevoir des notifications gratuites lorsque l’envoi change de statut.

1piste

Nous continuons notre sélection avec un autre service similaire à 17track fortement recommandé. Nous parlons de 1Track, une plateforme qui suit les colis de nombreux pays à travers le monde, dont la Russie, l’Ukraine, la Chine, les États-Unis, Singapour ou l’Allemagne.

1Track offre une assistance pour suivre les principaux services postaux utilisés par les vendeurs de boutiques en ligne telles que AliExpress, Joom, ASOS, GearBest ou Pandao.

La mécanique est la même que dans les cas précédents : il vous suffit de saisir le code de suivi dans le champ de texte et quelques instants plus tard, vous verrez l’historique des expéditions. Ce service vous fournit des informations très complètes, avec tous les détails de chaque événement et des liens vers la page de suivi officielle de la société postale.