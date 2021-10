18 anciens joueurs de la NBA arrêtés pour avoir fraudé 4 millions

La police a arrêté 18 anciens joueurs de la NBA pour avoir fraudé 4 millions de dollars du Régime de prestations de santé et de bien-être de la Ligue nord-américaine, tel que rapporté par Tom Winter et Jonathan Dienst (NBC). Les accusés, confrontés à des accusations fédérales, sont : Milt Palacio, Sebastian Telfair, Antoine Wright, Darius Miles, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Glen Davis, Jamario Moon, Terrence Williams, Alan Anderson, Tony Allen, Shannon Brown, William Bynum , Melvin Ely, Christopher Douglas-Roberts et Tony Wroten.

Parmi ces noms, Tony Allen se démarque.. Champion NBA avec les Boston Celtics en 2008, le gardien est une légende chez les Memphis Grizzlies, qui retirera son numéro 9 le 28 janvier 2022, et l’un des grands spécialistes défensifs de son époque : trois fois dans le Best Quintet Defensive et trois autres dans la Seconde. A noter également Glen Davis, le coéquipier d’Allen chez les champions des Celtics, et celui de deux anciens CBA comme Antoine Wright et Alan Anderson.

Antoine Wright

Wright a joué pour Estudiantes en 2011 … bien qu’il n’ait pas eu de chance. C’était l’année de la première relégation du club, debout dans les bureaux, et l’attaquant n’a pas duré longtemps, seulement 13 matchs. Assez pour obtenir beaucoup de chansons sur sa vie nocturne animée de Dementia. Après avoir commencé la saison comme un coup contre Valence (22 points et 25 de valorisation), il s’est rapidement effondré, avec le plus gros point négatif en valorisation de l’histoire en Ligue Endesa avec un -19 contre Barcelone, le club dans lequel il a joué. Anderson une saison plus tôt.

Alain Anderson

Globe-trotter du basket, l’attaquant américain a également disputé 30 matchs en ACB. Il a remporté la Ligue Endesa cette année-là ainsi que la Copa del Rey, dans lequel il a été nommé MVP. Après avoir quitté l’équipe catalane, il s’est essayé en Chine avant de revenir en NBA : Toronto, Brooklyn, Washington et Clippers.