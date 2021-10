18 ans après le coup de circuit de Miguel Cabrera à Roger Clemens

Le 22 octobre est sûrement un jour dont on se souviendra Miguel Cabrera et tout le baseball au Venezuela, puisque c’est l’anniversaire de cette Home Run d’une recrue dans les séries éliminatoires, en particulier une série mondiale. contre l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire de la Grandes ligues (MLB), un tel Roger Clemens.

Un jour comme aujourd’hui, mais en 2003, les Marlins de Floride et les Yankees de New York ont ​​disputé le quatrième match des World Series cette saison-là, où la recrue Miguel Cabrera s’est déguisée en héros et a frappé un coup de circuit contre le grand Roger Clemens.

La première manche de la rencontre susmentionnée des World Series 2003 se jouait et sur un compte de 2-2, Cabrera a commencé à écrire son histoire avec le groupe adverse dans les ligues majeures, alors qu’il frappait Roger Clemens partout dans le jardin. frappé à cheval, sans aucun doute.

Home Run

De plus, ce home run de Cabrera à Clemens dans les World Series, a servi à conduire deux runs, puisque le Vénézuélien à son tour avait un coéquipier en premier. Sans aucun doute, un succès historique pour une Miggy qui commençait à écrire sa légende dans la MLB.

Cabrera dans cet at-bat, a mesuré Roger Clemens jusqu’à la fin, qui avait commencé le même avec un lancer coincé sur le Vénézuélien et il n’a pas hésité à lui jeter un regard pénétrant, puis il se vengerait et de quelle manière : Deux- courir homer dans sa première World Series et devant une référence historique de la MLB.

Cette nuit de la Série mondiale, Miguel Cabrera est allé 1 contre 5 avec son coup de circuit contre Clemens, deux points produits et un retrait au bâton.

Les chiffres de Miggy en séries éliminatoires

Il est également bon de noter que cette Série mondiale 2003 faisait partie de la première expérience de Miguel Cabrera dans les éliminatoires de la Ligue majeure, où il a donné 18 coups sûrs, quatre circuits, a produit 12 points et a affiché une moyenne de .265, remportant ce championnat. du « Fall Classic » il y a 18 ans.