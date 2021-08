18 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Solana montre des signaux massifs d’une autre montée à 100 $ après que la découverte de prix s’est arrêtée à 80 $. Terra atteint un nouveau record au-dessus de 32 $, tandis que les formations techniques suggèrent que le rallye se dirige vers 40 $.

Bitcoin et la plupart des principales crypto-monnaies ont pris une pause par rapport aux gains orchestrés plus tôt dans la semaine. La crypto-monnaie phare a légèrement dépassé 48 000 $, mais s’est retirée pour tester le support robuste à 44 000 $.

Ethereum a également subi un rejet à 3 350 $, entraînant des pertes inférieures à 3 000 $. D’autre part, le jeton de transfert d’argent international XRP a réussi à rester au-dessus de 1 $ suite à une correction de 1,35 $.

Solana : –

Après le décollage majestueux de la découverte des prix, Solana a touché 80 $. Cependant, une correction a suivi la chute de SOL au support récemment établi à 70 $. Pendant ce temps, le jeton se maintient légèrement au-dessus de 71 $ au milieu de la poussée des taureaux pour revenir à 80 $.

La plupart des analystes estiment que la tendance haussière de Solana est loin d’être terminée. Peut-être qu’une cassure à 100 $ pourrait épuiser la pression haussière. Néanmoins, le soutien à 70 $ doit se maintenir pour assurer la stabilité du marché.

L’intérêt et le sentiment des investisseurs envers Solana sont élevés. Outre les solutions du protocole aux marchés DeFi et NFT, les investisseurs et les spéculateurs sont attirés par le potentiel de rallye du token.

Les traders doivent procéder avec prudence, en gardant à l’esprit que le MACD détecte actuellement un signal de vente dans le délai de quatre heures. Perdre le support à 70 $ pourrait entraîner des pertes, Solana s’apprêtant à revoir 60 $.

Graphique sur quatre heures SOL/USD

Tableau des prix SOL/USD par Tradingview

Terre : –

Terra a continué à franchir de nouvelles étapes dans son parcours de découverte des prix, tout comme Solana. Ces jetons sont actuellement en tête de la liste des favoris des investisseurs. LUNA se négocie au-dessus de 32 $ au moment de la rédaction.

Le jeton étendra probablement le rallye à 40 $ au cours des prochaines sessions. Le prochain rendez-vous est de 36 $, où Terra peut prendre une pause avant de continuer sur la voie des 40 $.

Le MACD a une vive impulsion haussière, comme le montre le graphique journalier. Alors que l’indice technique qui suit la tendance d’un actif et calcule son élan augmente, l’emprise haussière sur LUNA s’intensifie.

Graphique journalier LUNA/USD

Graphique des prix LUNA/USD par Tradingview

Tant que la situation technique globale reste inchangée, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Terra atteigne un nouveau record historique au cours des prochaines sessions.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige