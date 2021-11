18 autres États républicains portent plainte pour bloquer le mandat de vaccin de Biden pour les entrepreneurs fédéraux

par Raymond Wolfe, LifeSite News :

Au moins 20 États ont maintenant intenté une action en justice pour bloquer les récents mandats de vaccins COVID-19 de l’administration Biden après que la Floride, le Texas et deux coalitions d’États dirigés par les républicains ont intenté des poursuites ciblant les ordonnances de vaccination la semaine dernière.

Un groupe de 10 États a déposé une plainte vendredi contre un décret exécutif le mois dernier qui a strictement mandaté le jab expérimental COVID sans option de test pour tous les entrepreneurs fédéraux, y compris des millions d’employés d’entreprises privées qui travaillent avec le gouvernement.

La date limite initiale de mise en conformité était le 8 décembre, bien que la Maison Blanche ait partiellement assoupli les exigences lundi sous la pression des chefs d’entreprise pendant la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement.

Le procès des 10 États, déposé auprès d’un tribunal fédéral de district du Missouri, soutient que l’administration Biden a violé plusieurs lois américaines, la séparation des pouvoirs et le 10e amendement en exigeant que les entrepreneurs se fassent vacciner.

«Le Congrès n’a pas délégué le pouvoir de dicter les vaccins et les mandats de masque aux contractants fédéraux – qui incluraient les agences et les subdivisions politiques des États – au président ou [the Office of Budget Management]», ont déclaré les États, qualifiant les mandats de « prise de pouvoir … de grande ampleur ». « En effet, conformément à la doctrine de la non-délégation, le Congrès n’aurait probablement pas pu valablement déléguer une autorité aussi vaste et indéterminée, avec un impact potentiel énorme sur l’économie américaine, à une seule agence fédérale – et n’aurait certainement pas pu le faire sans un document extrêmement clair. déclaration d’intention du Congrès.

L’Office of Budget Management « n’a pas pris en compte le fait que ses actions étaient contraires à la loi, car elles n’étaient pas autorisées par la loi sur les achats, la loi sur la politique des achats, la RFRA fédérale ou toute autre loi fédérale, et étaient également inconstitutionnelles, car le Les directives violent le dixième amendement et reposaient sur un décret exécutif inconstitutionnel », ont ajouté les États.

La plainte a en outre critiqué la Maison Blanche de Biden pour ne pas avoir pris en compte « l’effet des démissions à grande échelle d’employés non vaccinés d’entrepreneurs fédéraux, en particulier dans une économie connaissant déjà des niveaux élevés d’inflation, des pénuries de main-d’œuvre et une crise de la chaîne d’approvisionnement » et « le l’effet que cela aurait sur les États.

Les travailleurs des minorités avec de faibles taux de vaccination seront particulièrement touchés par le mandat de vaccination, qui n’exempte pas les entrepreneurs qui travaillent à distance ou qui ont une immunité naturelle, a noté la poursuite.

Les 10 États qui se sont joints au procès – Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wyoming – ont demandé au tribunal de district américain du district oriental du Missouri de déclarer le mandat de Biden inconstitutionnel et de bloquer l’administration d’appliquer les exigences de vaccination et de masquage pour les entrepreneurs fédéraux.

