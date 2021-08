18 cadeaux pour les fans de ‘Schitt’s Creek’

Les achats en ligne peuvent être écrasants, surtout lorsque tout ce que vous avez à faire est, par exemple, une émission de télévision que quelqu’un aime vraiment. Mais n’ayez pas peur ! Envoyez les meilleurs vœux et les meilleures salutations avec ces idées de cadeaux pour les fans de Schitt’s Creek, que vous soyez un autre SchittHead (tehehe) ou un débutant qui ne connaît pas Stevie de Twyla. Mais aussi comme… si vous n’avez pas encore regardé Schitt’s Creek… que faites-vous même de votre vie ? Euh ! Je dirais que nous ne pouvons pas être amis, mais cela irait totalement à l’encontre de Schitt’s Creek et de son message sain de prévenance, de communauté et de rire à travers la douleur.

Cadeaux de pendaison de crémaillère ? Je t’ai eu. Fête des pères? Johnny approuverait. Date d’anniversaire? Vous pariez.

1 “Meilleurs voeux, salutations les plus chaleureuses: l’histoire de Schitt’s Creek” par Daniel Levy et Eugene Levy

Black Dog & Leventhal Publishers bookshop.org

36,80 $

Juste au moment où vous pensiez avoir fini de pleurer sur la finale de Schitt’s Creek, Daniel et Eugene Levy ont laissé tomber une surprise majeure lorsqu’ils ont annoncé un nouveau livre consacré à la série. Il regorge de secrets majeurs en coulisses, vous voudrez donc mettre la main dessus lorsqu’il tombera le 26 octobre.

2 Collier Initiale d’Alexis

Cachez vos diamants, cachez vos ex et achetez-vous (ou votre quelqu’un) un petit peu Alexis. Que vous receviez son initiale ou une autre lettre dépend de vous !

Bougie d’apothicaire 3 roses

Beekman 1802 a toute cette gamme de contenu Rose Apothecary (Parfum ! Baume à lèvres ! Lait pour le corps ! Crème pour le corps ! Savon !) C’est parfait pour un panier-cadeau – mais si je devais en choisir un, j’irais avec la bougie. Vous ne pouvez pas vous tromper avec une bougie.

4 Sweat-shirt David Rose

Soyons réalistes, tous les obscènes en noir et blanc de David sont emblématiques … mais l’éclair doit être en haut de la liste. C’est aussi polyvalent comme l’enfer, et donc un cadeau parfait pour tout le monde.

5 Une petite carte d’anniversaire

En parlant de cartes d’anniversaire, Paper Source a une carte adorbs Alexis. Le seul inconvénient, c’est que vous aurez ce pétard dans la tête pour le reste de la semaine… oups ! Désolé pas désolé !

6 Euh, David Sticker

Si la grande version du sweat-shirt est hors de votre budget, pourquoi pas une version autocollante ? Parfait si vous voulez juste mettre quelque chose de petit dans une carte d’anniversaire et/ou si votre ami aime mettre son fandom partout sur son ordinateur portable, son casque de vélo, son étui à guitare, etc.

7 Schitt’s Creek Juillet 2021-Juin 2022 Calendrier

Personnalisez votre vocabulaire avec ce calendrier rempli de quelques-uns des mots préférés de la matriarche de Schitt’s Creek. Si votre cadeau a un bébé, peut-être que ce calendrier pourrait être accroché dans la chambre de bébé !

8 Rosebud Motel Porte-clés

Boutique Schitt’s Creek

8,00 $

La boutique officielle de Schitt’s Creek regorge d’idées cadeaux amusantes, mais j’en ai sélectionné quelques-unes. Tout d’abord, ce porte-clés, simple et élégant, vous donnera l’impression de vous enregistrer au Rosebud Motel chaque fois que vous rentrez chez vous.

Jardinière d’intérieur d’apothicaire 9 roses

Pour les mamans et les papas des plantes, essayez cette petite jardinière super mignonne. Vous pouvez y mettre une fausse plante si l’arrosage n’est pas vraiment votre confiture, je ne le dirai à personne.

10 Schitt’s Creek Rosebud Motel Cap

Ce chapeau en détresse est bon pour le fan qui aime le garder discret. De plus, vous pouvez le récupérer chez Target, donc c’est comme… super accessible pour les achats de cadeaux de dernière minute. Non pas que vous ayez jamais remis quoi que ce soit.

11 Pliez dans l’affiche / impression de fromage

Chaque maison a besoin d’œuvres d’art effrontées dans la cuisine. (Ma grand-mère a dit : « Gardez cette cuisine propre, mangez à l’extérieur » – le pouvez-vous même ?) Si vous recherchez des cadeaux de pendaison de crémaillère, cette représentation graphique de l’une des scènes les plus drôles de Schitt’s Creek est parfaite.

12 lunettes de soleil de la ligne de Dan Levy

Maintenant que Schitt’s Creek est terminé, l’un des meilleurs moyens de soutenir la série est de soutenir son créateur. Malheureusement, le style tie-in inspiré de Moira Rose est épuisé pour le moment, mais surveillez cet espace au cas où il reviendrait un jour !

13 Le dernier album de Noah Reid

En parlant de soutenir les stars de la série, tout fan de Schitt’s Creek aimerait également posséder l’album Gemini de Noah Reid – même si non, malheureusement, sa reprise de “Simply The Best” n’y figure pas.

14 “Le livre de recettes officieux de Schitt’s Creek Drink: 55+ recettes de boissons étonnantes et faciles inspirées de ‘Schitt’s Creek'”

Les livres de cuisine sont terminés. Les guides de cocktails sont tout. (Ne me citez pas là-dessus. Je n’ai aucun pouvoir sur quoi que ce soit.) Transformez votre cuisine en Café Tropical avec ce livre officieux de concoctions.

Fourre-tout Tie Dye 15 Rose Apothecary – Rose

Boutique Schitt’s Creek

16,00 $

NGL, cette liste comprenait presque 100 pour cent de produits Rose Apothecary. Ils sont tous trop mignons !! C’est aussi du magasin officiel de Schitt’s Creek. Le tie-dye rose me comprend.

16 T-shirt Perruque Rose Moira

Le tee-shirt le plus classe et le plus impertinent inspiré de Schitt’s Creek, car c’est un magnifique hommage aux amis les plus proches et aux confidents les plus chers de Moira : ses perruques.

17 Bundle of Schitt’s Coloring Book & Pencils

Assurez-vous que la personne que vous offrez veut plus de livres de coloriage pour adultes – je sais que j’en ai tellement maintenant que je suis stressé que je ne les remplirai jamais, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’une activité de réduction de l’anxiété. Mais si vous savez pertinemment que votre personne n’a pas une pile de livres à colorier se moquant d’elle dans un coin, ou si c’est un enfant, allez-y ! Les crayons personnalisés sont un atout majeur.

Tasse vidéo 18 roses

Boutique Schitt’s Creek

16,00 $

Pour les fans de Schitt’s Creek “si vous savez que vous savez”, cette tasse à café d’inspiration vintage de la boutique officielle est le réceptacle à boisson parfait qui se double d’une blague à l’intérieur.

