18 conseils pour lutter contre la canicule actuelle en Espagne

11/08/2021 à 9h15 CEST

Une canicule, la première proprement dite de cet été, commence aujourd’hui à affecter la péninsule et les îles Baléares et restera avec nous pendant plusieurs jours, éventuellement jusqu’à dimanche, selon les prévisions de l’Agence météorologique d’État (Aemet). Des températures pouvant atteindre 45 °C sont attendues dans diverses régions d’Espagne.

Ces types de situations comportent un risque grave pour la santé, en particulier chez les personnes âgées ou les enfants, mais pas seulement chez eux. N’importe qui peut subir les effets de cette élévation brutale des températures dans son corps s’il ne respecte pas une série de précautions.

« Notre corps n’est pas à l’abri d’une situation de chaleur excessive. Nous avons un système de régulation de la température, mais il a ses limites et en cas de canicule, nous pouvons nous mettre en danger si nous ne prenons pas de mesures de précaution & rdquor;, prévient Juan Jesús Hernández, responsable du Plan de santé de la Croix-Rouge. , au portail curtateplus.

Hernández commente que le La symptomatologie la plus courante du coup de chaleur est que la peau est chaude, sèche et rouge.: « L’une des caractéristiques les plus fondamentales du coup de chaleur est que nous ne transpirons pas. De plus, le pouls devient plus rapide, ainsi que plus faible et moins profond.

D’autres symptômes sont des contractions musculaires simultanées, une sensation de nausée ou un mal de tête. Ces manifestations peuvent générer des conditions plus graves telles que des convulsions ou même une perte de conscience.

Le corps est habitué à vivre sous une température stable qui varie entre 36 et 37 degrés.. Par conséquent, pour les entretenir et qu’ils ne montent pas face à une chaleur excessive, il est nécessaire de suivre les recommandations suivantes, tirées du portail d’information des Nations Unies :

1. Suivez les recommandations des autorités sanitaires de votre région ou de votre ville.

2.Gardez votre maison au frais, en contrôlant régulièrement la température. Idéalement, il doit être maintenu en dessous de 32°C le jour et 24°C la nuit.

3.Raccrochez rideaux sur les fenêtres ensoleillées, fenêtres ouvertes la nuit et tôt le matin, et suspendre des serviettes humides pour refroidir l’air dans la pièce peut aider à réduire la température à l’intérieur.

4. Allez dans la pièce la plus fraîche de votre maison, surtout la nuit.

5.Évitez de sortir pendant l’heure la plus chaude du jour.

6.Éviter les activités physiques intenses si vous le pouvez.

7. Restez à l’ombre.

8.Ne jamais laisser d’enfants ou d’animaux à l’intérieur des véhicules garé.

9.Gardez le corps au frais et hydraté. Prenez des douches froides. Portez des vêtements légers et amples faits de matériaux naturels. Portez un chapeau ou une casquette à large bord et des lunettes de soleil.

10.Utilisez une literie et des draps légers, et pas d’oreillers, pour éviter l’accumulation de chaleur.

Onze.Buvez régulièrement, mais évitez l’alcool et trop de caféine et de sucre. Mangez de petits repas et mangez plus souvent. Évitez les aliments riches en protéines.

12. Aidez les autres à contrôler la famille, les amis et les voisins qui passent la plupart de leur temps seuls. Les personnes âgées ou malades vivant seules doivent se rendre visite au moins une fois par jour.

13. Si une personne prend des médicaments, demandez au médecin comment ils peuvent influencer la thermorégulation et l’équilibre hydrique.

14.Conserver les médicaments en dessous de 25°C ou au réfrigérateur (lire les instructions de stockage sur le contenant).

15. Consultez un médecin si vous souffrez d’une maladie chronique ou si vous prenez plusieurs médicaments.

16.Si vous vous sentez mal, étourdi, faible, anxieux, très soif ou si vous avez mal à la tête, demandez de l’aide. Rendez-vous dans un endroit frais dès que possible et mesurez votre température corporelle. Buvez de l’eau ou du jus de fruits pour vous réhydrater. Reposez-vous immédiatement dans un endroit frais si vous avez des spasmes musculaires douloureux ; boire des solutions de réhydratation orale contenant des électrolytes; et demandez de l’aide si les crampes de chaleur durent plus d’une heure.

17.Consultez votre médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels ou si les symptômes persistent.

18. Si quelqu’un a la peau chaude et sèche, un délire, des convulsions et/ou est inconscient, appelez immédiatement un médecin ou une ambulance.

