18 décembre Journée internationale des migrants – Vue globale

La Journée a été choisie pour marquer l’anniversaire de l’adoption en 1990 par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Le 4 décembre 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) , compte tenu du nombre important et croissant de migrants dans le monde, a proclamé le 18 décembre Journée internationale des migrants. La Journée a été choisie pour marquer l’anniversaire de l’adoption en 1990 par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Deux pactes mondiaux ont été signés au cours des deux dernières années, l’un pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et l’autre pour les réfugiés.

Aujourd’hui, plus de gens que jamais vivent dans un pays autre que celui dans lequel ils sont nés. Alors que beaucoup migrent par choix, beaucoup d’autres le font par nécessité. Selon le Rapport sur les migrations dans le monde 2022 de l’Organisation internationale des migrants (OIM), le nombre de migrants dans le monde en 2020 était de 281 millions, 60 millions de plus qu’en 2010. Cela ne représente cependant que 3,6% de la population mondiale totale, c’est-à-dire seulement 1 sur 30m sont des migrants.

Le travail est la principale raison pour laquelle les gens migrent à l’étranger. Les plus grands couloirs de migration ont tendance à être des pays en développement vers des économies plus grandes telles que les États-Unis, la France, la Russie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Les États-Unis ont été le principal pays de destination des migrants internationaux, les étrangers nés aux États-Unis sont passés de 12 millions en 1970 à 51 millions en 2019. L’Allemagne est la deuxième destination, de 8,9 millions en 2000 à 16 millions en 2020. Ce sont des pays avec des niveaux élevés de développement humain dont les titulaires de passeport peuvent voyager sans visa dans environ 85 % de tous les autres pays du monde. Cependant, ils ont souvent des restrictions de visa strictes pour les pays moins développés, ce qui crée ses propres complications, notamment en poussant les candidats entre les mains d’agents sans scrupules.

La migration pour le travail a entraîné une augmentation concomitante des envois de fonds internationaux, d’un total de 126 milliards de dollars en 2000 à 702 milliards de dollars en 2020. Covid 19 n’a connu qu’une faible baisse de 2,4% en 2020. En 2020, l’Inde, la Chine, le Mexique, le Les Philippines et l’Égypte étaient les cinq principaux pays destinataires d’envois de fonds, bien que l’Inde et la Chine aient été bien au-dessus du reste, avec des envois de fonds totaux dépassant 83 milliards de dollars et 59 milliards de dollars, respectivement. Les pays à revenu élevé sont les principales sources d’envois de fonds. Pendant des décennies, les États-Unis ont toujours été le premier pays d’envoi de fonds, avec une sortie totale de 68 milliards de dollars en 2020, suivis par les Émirats arabes unis 43,2 milliards de dollars, l’Arabie saoudite 34,6 milliards de dollars, la Suisse 27,6 milliards et l’Allemagne 22 milliards. La migration met ainsi en évidence un lien clair. entre développement et co-développement. Les travailleurs migrants contribuent au développement économique des pays d’accueil et leurs envois de fonds augmentent le niveau de vie dans leur pays d’origine.

Selon le rapport de l’OIM, de multiples facteurs ont façonné les couloirs de migration. Plus de 40 % des migrants internationaux, soit 115 millions sont nés en Asie, près de 20 % originaires de 6 pays asiatiques dont l’Inde, le plus grand pays d’origine, suivi de la Chine, du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines et de l’Afghanistan. Après l’Inde, le Mexique était le deuxième plus grand pays d’origine au monde et la Russie, le troisième. Plusieurs autres pays européens ont des populations importantes d’émigrants, notamment l’Ukraine, la Pologne, le Royaume-Uni, la Roumanie et l’Allemagne.

Bien que seules de petites proportions de la population locale soient des migrants internationaux, dans certains pays comme les Émirats arabes unis, les migrants internationaux constituent 88% de sa population totale. Les migrants sont confrontés aux défis de l’assimilation et sont souvent engagés dans des emplois 3D : sales, dangereux et exigeants. Les migrants sont confrontés à des problèmes d’accès aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi. Ils peuvent devenir des cibles faciles pour l’exploitation en raison d’un manque de réseau familial protecteur, d’un manque d’informations ou de documents manquants. Certains parmi les 35 millions de la diaspora indienne à l’étranger ont été confrontés à des défis ci-dessus, une grande majorité s’en sont extrêmement bien sortis.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, la migration a été une expression courageuse de la volonté individuelle de surmonter l’adversité et de vivre une vie meilleure. L’échange historique de population lors de la partition de l’Inde en 1947 s’est reflété dans les caravanes migratoires observées dans les Balkans occidentaux lors des conflits ethniques des années 1990 qui ont conduit à la scission de la Yougoslavie en six nations. Les 3 millions de Serbes qui sont partis ne peuvent plus reconnaître leur propre patrie, nécessitant des événements diasporiques parrainés par le gouvernement serbe pour les ramener à leurs racines, comme le fait l’Inde chaque année.

Ces dernières années ont été marquées par des événements migratoires et de déplacements majeurs dus à des conflits comme en Syrie, en République centrafricaine, au Yémen, en RDC et au Soudan du Sud ; la violence extrême infligée aux Rohingyas contraints de chercher refuge au Bangladesh ; ou une grave instabilité économique et politique comme au Venezuela. Ceux déclenchés par des catastrophes naturelles ont été observés au Mozambique, aux Philippines, en Chine, en Inde et aux États-Unis. Les déplacements mondiaux ont augmenté malgré les limites de mobilité de Covid-19.

Sur les 281 millions de migrants, 26 millions sont des réfugiés. Le nombre mondial de personnes déplacées de force, y compris les réfugiés, a doublé depuis 2010, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plus de personnes déplacées ont fui la Syrie que tout autre pays. La Turquie arrive en tête de liste des pays accueillant des réfugiés ; seuls cinq pays produisent 68 % de tous les réfugiés déplacés à l’étranger : la Syrie, le Venezuela, l’Afghanistan, le Soudan du Sud et le Myanmar. Les cinq principaux pays hôtes sont la Turquie, la Colombie, l’Allemagne, le Pakistan et l’Ouganda. Bien que l’Inde ne soit pas signataire de la Convention internationale sur les réfugiés, l’Inde a une forte tradition d’acceptation, comme Sa Sainteté le Dalaï Lama et d’autres réfugiés tibétains, du Pakistan oriental et maintenant du Bangladesh, et récemment d’Afghanistan.

Avec 3,7 m à l’intérieur de ses frontières, la Turquie accueille deux fois plus de réfugiés que la Colombie, le deuxième pays d’accueil le plus élevé avec 1,7 million. La situation en Turquie découle de sa proximité avec la Syrie où la guerre et les conflits font rage depuis 10 ans. En 2015, plus d’un million de migrants/réfugiés de Syrie sont entrés dans l’UE ; 3771 morts en traversant les mers. Les lois de l’UE exigent que les demandeurs d’asile soient physiquement présents et les compagnies aériennes ne les autoriseront pas sans visa, les poussant entre les mains de passeurs pour organiser la logistique. Horrifié à la vue de 71 personnes dans un camion de restauration non ventilé à Vienne, en Allemagne, qui avait la tradition d’accueillir ceux qui fuyaient la guerre et les persécutions, 800 000 migrants, et un mouvement local de volontaires en ligne a contribué à la tâche difficile de les installer. Bientôt submergée par les chiffres, en 2016, l’UE a accordé des fonds à la Turquie pour les garder là où de nombreux Syriens ont trouvé un foyer et un travail sûrs. En Suède, heureusement, 40 000 enfants migrants pourraient bientôt rejoindre le marché du travail pour soulager la population vieillissante du pays. D’un autre côté, la migration a polarisé la société et la politique et le sentiment anti-immigration a augmenté en Europe.

Les États-Unis sous Biden, en janvier 2021, ont ouvert des portes aux migrants/réfugiés d’Asie centrale, d’Amérique centrale, d’Afrique et d’Afghanistan. Le retrait américain d’Afghanistan en juillet 2021, a conduit à un exode désespéré des Afghans vers les États-Unis par voie aérienne, beaucoup ont été contraints de rester en arrière. Les problèmes économiques au Honduras, au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua et à Cuba se sont aggravés pendant la pandémie, et un nombre record de deux millions de personnes ont fait le périlleux voyage par la route vers les États-Unis depuis le Mexique. Environ 1 25 000 mineurs non accompagnés ont déjà été pris en charge par le gouvernement. Enfin, les chiffres ont forcé les États-Unis à réfléchir aux demandes d’asile in situ et à trouver des solutions dans les pays d’origine, en plus de dire « Ne venez pas ».

Le déplacement mondial atteint un niveau record, avec un nombre de personnes déplacées à l’intérieur d’environ 55 millions et le nombre de réfugiés à plus de 26 millions. L’Afrique a enregistré la plus forte augmentation des déplacements internes dus aux conflits armés et aux catastrophes humaines. La guerre civile en cours en Éthiopie a déclenché une vague de déplacements impliquant des millions de personnes en plus d’une véritable crise humanitaire.

Selon les rapports, en 2019, plus de 4 25 000 réfugiés ont pu retourner dans leur pays d’origine ou ont trouvé un foyer permanent dans des pays tiers. Ce chiffre est tombé en dessous de 300 000 en 2020, la pandémie ayant rendu les voyages plus difficiles. La nécessité d’une solidarité, d’une coopération et d’un soutien accrus avec les pays d’accueil, les communautés et les réfugiés a été reconnue. Il existe également un consensus sur la nécessité de prévenir et de combattre la traite des êtres humains dans les voies migratoires, mais il semblerait qu’il y ait moins de consensus sur la manière d’y parvenir dans la pratique, et peut-être un manque de volonté politique pour introduire des politiques efficaces.

L’immobilité liée au Covid 19 est devenue le grand perturbateur des migrations. Plusieurs gouvernements ont utilisé la pandémie pour limiter l’immigration et soutenir les programmes nationalistes. Pour les États-Unis, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Grèce et le Liban, cela signifiait des retards dans la réinstallation des réfugiés et le refoulement des demandeurs d’asile comme aux frontières UE-Biélorussie. Les rebelles houthis au Yémen ont expulsé des milliers d’Éthiopiens et les ont envoyés à la frontière saoudienne où ils ont été la cible de tirs. Le discours anti-immigrant a été renforcé dans des endroits comme la Chine, tandis que le racisme contre les migrants d’Asie de l’Est et leurs enfants est en augmentation aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Les restrictions de Covid ont déclenché des changements dans les routes migratoires et poussé, par exemple, certains migrants à destination de l’Europe via les îles Canaries plutôt que via des pays de transit traditionnels tels que la Libye et le Maroc.

La migration attire de plus en plus l’attention dans le monde de nos jours. La Journée internationale des migrants est célébrée dans le monde entier dans le but de faire entendre la voix des migrants en diffusant des informations sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, en partageant des expériences et en prenant des mesures pour assurer la protection des migrants. Depuis 2016, il a inclus un festival du film qui a présenté en 2019 plus de 620 projections de films sur le thème de la migration et des tables rondes. Le thème de cette année sera Ensemble, nous guérissons, apprenons et brillons.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et ancien envoyé auprès de l’UE. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.