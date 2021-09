18 faits en coulisses sur l’émission .

L’éducation sexuelle est le spectacle. C’est maintenant un incontournable de Netflix et c’est devenu la série préférée de beaucoup de gens. Il combine être juste dans le moment culturel, douloureusement relatable, incroyablement diversifié et absolument hilarant, et tous ensemble – cela crée un spectacle que vous ne pouvez tout simplement pas manquer. De plus, nous sommes tous un peu obsédés par les personnages et le casting dans la vraie vie, ce qui est tout à fait correct à admettre. Mais qu’est-ce qui fait un spectacle comme celui-ci ? Il y a beaucoup de secrets de production juteux derrière ce qui fait de Sex Education le spectacle incroyable qu’il est.

De la prise de 20 prises de certaines scènes parce que les acteurs les trouvent si drôles à la création de leurs propres répliques, voici tous les secrets de production les plus juteux et les faits en coulisses sur la création de Sex Education sur Netflix.

1. Aimee Lou Wood a initialement auditionné pour le rôle de Lily

L’actrice Aimee Lou Wood, que nous connaissons maintenant sous le nom d’Aimee dans Sex Education, a en fait auditionné pour le rôle de Lily. Dans une interview, elle a déclaré : « De mon agent, j’ai réussi cette audition qui était pour Lily. Tout ce que j’ai vu, c’était les côtés de Lily, donc je n’ai pas vu le reste du script. Je n’ai vu que les trucs de Lily et j’ai pensé qu’elle était hilarante et le spectacle semblait incroyable. Et puis mon amie, à cause de son travail à l’époque, elle a lu les scripts et elle m’a dit : ‘Pourquoi tu ne vas pas pour Aimee ? J’ai l’impression qu’il y a un personnage qui s’appelle Aimee et qu’elle est ton rôle », et je me suis dit : « Eh bien, j’ai une audition pour Lily.

“C’est après la troisième audition qu’ils se sont dit : ‘Nous sommes désolés, ça ne va pas aller dans ton sens avec Lily.’ Et je me suis dit : ‘D’accord, ça va. C’est vraiment triste parce que j’ai vraiment adoré la série et c’était en quelque sorte la première chose depuis si longtemps pour laquelle je suis très excité », puis ils ont dit : « Mais, pouvez-vous venir demain avec ce nouveau personnage, Aimee ? ‘”

Le rôle de Lily est désormais joué par Tanya Reynolds.

2. ” Lavez-vous les mains, espèce de cochon de detty ” a été improvisé par Ncuti Gatwa

Dans une interview avec BuzzFeed, Ncuti a révélé que la ligne emblématique dans les toilettes où Eric appelle un autre étudiant un « cochon detty » et exige qu’il se lave les mains, n’était pas réellement dans le script. Il dit que le réalisateur de l’émission l’a entendu appeler Asa Butterfield (Otis) un cochon sale et a dit qu’il devait le mettre dans cette scène.

3. *Ce* caca emblématique dans une scène de chaussettes a pris 20 prises

Vous connaissez la scène de la saison trois, je veux dire, comment pourriez-vous oublier? Mais oui, le caca dans la scène de l’entraîneur de chaussettes a pris 20 prises, car les acteurs l’ont littéralement trouvé si hilarant qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’en rire. Mimi Keene, qui joue Ruby, a déclaré que c’était sa scène préférée de la saison trois à filmer, en déclarant: «Nous sommes tous réunis pour un voyage scolaire. Il y a une certaine scène, qui est juste la scène la plus drôle… tellement tellement drôle. Quand tu ris tellement, et que les gens se disent ‘Allez les gars, il faut vraiment qu’on s’éclate et qu’on arrête de rire !’ ».

Chinenye Ezeudu, qui joue Viv, a ensuite déclaré qu’il leur avait fallu environ 20 prises pour bien faire les choses à cause des rires. Le réalisateur a dû précipiter le casting pour le faire car cela prenait tellement de temps qu’il commençait à faire noir !

4. Asa Butterfield a aussi une de ses répliques improvisées préférées

Asa Butterfield a également révélé certaines de ses scènes alors qu’Otis a été improvisée par lui. Dans la saison deux, il organise une fête et s’est *très* saoul. Il a dit que beaucoup de ses insultes ivres ont été inventées sur place, son préféré étant quand il a dit: “Je vais prendre un autre verre parce qu’il y a du malade dans celui-ci”. Ses mouvements de danse dans la scène étaient également complètement improvisés, ce qui est un peu emblématique de sa part.

5. En fait, les acteurs sont encouragés à improviser avec les scripts

Asa et Ncuti jouent souvent avec leurs scripts et utilisent leur chimie naturelle et leur compréhension de leurs personnages Otis et Eric pour composer certaines de leurs lignes. De plus, le réalisateur de l’émission “chuchotera souvent dans les oreilles” des petits inserts de la distribution qu’il trouve drôles et qu’ils devraient dire. Par exemple, c’était une décision de dernière minute du réalisateur, Ben Taylor, pour Aimee de dire “Maeve, c’est Steve” quand Maeve demande qui est la chèvre à l’arrière de leur voiture dans la saison trois.

6. Connor Swindells a inventé le moment où il a mis tous les autocollants de la boutique sur son visage

En plus des paroles qu’ils prononcent, certaines des actions de l’acteur sont complètement maquillées sur le vif. Connor Swindells a dit qu’il est venu avec la partie où Adam a commencé à coller des autocollants de prix sur son visage dans la saison deux. « La deuxième saison avec le pistolet à autocollants, c’est un mouvement que j’ai fait quand j’étais dans le magasin et qui, je pensais, ferait rire les gens… La plupart du temps, c’est moi qui essaie de faire rire Ben le réalisateur, puis il le met dans le spectacle », a-t-il déclaré.

7. Les scènes avec Eric allant au Nigeria ont failli ne pas se produire

L’un des moments forts de la saison trois est le moment où Eric se rend au Nigeria pour un mariage en famille. Mais cela a failli ne pas arriver, et vous l’avez deviné, c’était à cause de la pandémie. Ncuti a déclaré: «Nous n’avions aucune idée de la façon dont nous allions tirer les trucs du Nigeria, nous n’avions aucune idée que ce scénario pourrait même aller de l’avant car il y avait évidemment une pandémie où allons-nous le filmer? C’était très stressant. » Il a ajouté qu’il était heureux qu’ils aient trouvé un moyen de faire les scènes, ajoutant que le scénario “se sentait très spécial et très stimulant” et qu’il “avait vraiment apprécié”.

8. Les acteurs ont dû regarder des vidéos de différents animaux ayant des relations sexuelles dans le cadre de leur entraînement à l’intimité ?!

Avant le tournage, pour se préparer aux scènes de sexe, les acteurs ont organisé un atelier avec le réalisateur d’intimité Ita O’Brian, qui leur a permis de regarder des vidéos d’accouplement d’animaux. Selon les acteurs, ils ont regardé des lions, des chats et même des limaces faire l’acte.

9. Asa fait le tour du plateau en saluant tout le monde

Si vous ne pensiez pas déjà qu’Asa Butterfield est sain, vous êtes sur le point de le faire, car apparemment, chaque jour, il fait le tour des acteurs et de l’équipe pour saluer tout le monde. Aimee Lou Wood a déclaré: «Asa, même si nous nous sommes vus la veille, salue toujours tout le monde comme s’il ne les avait pas vus depuis des semaines. C’est trop mignon! Il marchera jusqu’au camion de maquillage et il dira bonjour à chaque personne qui s’y trouve. Il s’est peut-être emballé 12 heures auparavant, et il viendra saluer tout le monde. Et quand il part, il dit au revoir à tout le monde individuellement comme s’il ne les verrait pas avant un an – c’est juste la chose la plus gentille !

10. L’histoire d’agression sexuelle d’Aimee est basée sur les propres expériences de l’écrivain Laurie Nunn

L’écrivain derrière Sex Education a révélé que le scénario d’agression sexuelle d’Aimee dans la saison deux était inspiré par ses propres expériences. Dans une interview accordée au Times, Laurie Nunn a déclaré qu’un “homme menaçant” s’était exposé à elle dans un bus après avoir mis son sac sur ses pieds pour l’empêcher de s’échapper. “Je me suis figé à ce moment-là, puis j’ai couru hors du bus et j’ai fondu en larmes”, a-t-elle déclaré. “Je l’ai signalé plus tard, mais pendant des lustres, je ne pouvais pas prendre les transports en commun, j’avais trop peur.”

Elle a ajouté : « Il faut avoir une conversation sur la façon dont les gens peuvent intervenir et aider. Cette situation est une vérité que toutes les femmes connaissent. Nous vivons avec cette possibilité constante de menace, c’est épuisant.

11. Ncuti crée une liste de lecture pour chaque saison pour inspirer le personnage

Ncuti Gatwa a déclaré qu’il ferait une liste de lecture comprenant une chanson pour chacune des scènes d’Eric qui reflète son voyage. Il contient des morceaux tels que Don’t Judge Me de FKA Twigs. Il imagine également quel signe astrologique il pense que ses personnages sont (Eric est un Lion dans son esprit, au cas où vous vous poseriez la question) et tout cela l’aide à mieux caractériser ses rôles.

12. Asa a été inspiré par M. Bean avec la façon dont il dépeint Otis

Otis est parfois un peu maladroit et maladroit, ce qui est en fait dû au fait qu’Asa Butterfield s’inspire de Rowan Atkinson dans son personnage. “Je pense qu’il y a des sortes de nuances de M. Bean dans Otis, surtout quand il danse”, a-t-il déclaré.

13. Beaucoup de scènes juteuses ont été coupées de la série dans le passé

Quelques scènes ont été coupées de la série finale dans le passé. Aimee Lou Wood a révélé qu’une scène mettant en vedette Aimee et sa mère devait être coupée pour que des scènes très importantes de son histoire de bus aient un sens. Une scène qui n’a jamais fait les derniers épisodes comprenait Aimee parlant à sa mère de ce qui s’était passé. Elle a dit à Digital Spy : « C’est après que les filles aient toutes cassé des trucs et puis elle est revenue… et en disant : ‘Nous allons tous prendre le bus’… c’était sa catharsis, à ce moment-là.

“Elle [Aimee] revient, elle dit à sa mère, ils ont cette scène incroyable, et puis la scène suivante serait toutes les filles qui attendent. Alors ils ont dû choisir l’une des deux et je suis vraiment content qu’ils aient choisi toutes les filles qui attendaient parce que c’est ma scène préférée. Mais la scène avec Susan, elle était tellement brillante dedans et nous étions un peu suffisants ce jour-là.

Aimee a ajouté qu’une autre scène étrange avait été coupée de la première saison. Elle a déclaré : « C’était nous tous qui chantions la Toussaint dans la voiture, et c’était tellement bon… avec un lézard. J’étais tellement triste que cela ne soit pas arrivé. C’était quand même vraiment amusant.

14. Pendant les scènes de sexe, les acteurs ne sont pas vraiment nus

Naturellement, Sex Education comprend de nombreuses scènes de sexe – et l’un des arts de la série est son aspect réaliste, ce qui nécessite quelques petits secrets de production. La production comprend l’utilisation de minuscules sous-vêtements de couleur chair et de chaussettes en coton pour couvrir certaines parties du corps.

15. Quelques liquides de *choix* ont été utilisés pour rendre les scènes réalistes

J’essaie d’être aussi juste que possible ici, mais ça ne sert à rien. Fondamentalement, lors de la première saison où Otis est surpris en train de se masturber dans la voiture par Jean, une prothèse de pénis a été utilisée et le liquide qui s’est retrouvé sur la vitre de la voiture était du shampoing à la noix de coco. Dans les scènes suivantes, Otis a la gueule de bois à vélo pour se rendre à l’école et il vomit. Ce que l’acteur Asa Butterfield a dû projeter de sa bouche était un mélange de Weetabix et d’Innocent Smoothie. Beau.

16. La merveilleuse moustache d’Otis n’est pas réelle !!!!

L’une des blagues courantes de la saison trois est le nouvel ajout d’une moustache sur le visage d’Otis. Cependant, ce n’est pas vraiment réel et on dirait qu’il a fallu beaucoup de travail pour le rendre parfaitement imparfait. Selon Asa, il a d’abord été esquissé puis envoyé à quelqu’un qui a attaché des cheveux individuels sur un morceau de dentelle qui était attaché à son visage.

17. Le chien que possède Ruby lui appartient dans la vraie vie !

Tu sais ce pauvre chien qui semble être laissé dans le casier de Ruby à l’école toute la journée ? Il appartient en fait à l’acteur qui incarne Ruby, Mimi Keene, dans la vraie vie ! Ça s’appelle Baby, et Mimi essaie de lui faire jouer un rôle dans la série depuis la première saison.

18. Oui, les acteurs sont vraiment des besties dans la vraie vie aussi

Ce n’est pas exactement l’un des secrets de production de Sex Education les mieux gardés, car un seul coup d’œil sur leurs Instagrams et vous pouvez voir que tous les acteurs traînent et s’adorent aussi hors caméra. Mais juste pour le confirmer, Emma Mackey a déclaré au Guardian : « Nous nous entendons tous bêtement bien. C’est juste une chose chaude. Et quand vous le regardez, il fait chaud, et vous ressentez ce petit picotement agréable, et vous avez aussi envie de pleurer. Cela fait juste ressortir toutes ces émotions.

La troisième saison de Sex Education est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

