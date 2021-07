18 films d’horreur de la dernière décennie que vous avez peut-être manqués .

Hasitha Fernando avec une sélection d’horreurs de la dernière décennie que vous avez peut-être manquées…

Les films d’horreur sont une douzaine, mais vraiment bons? C’est une denrée rare. Comme toujours, certains de ces bons films d’horreur ont tendance à passer sous le radar du public car il s’agit de films indépendants avec des engagements limités ou simplement parce qu’ils ont été balayés par le gigantesque tsunami de la folie des blockbusters, pour finalement devenir oubliés. Quoi qu’il en soit, avec Halloween juste au coin de la rue – sans ordre particulier – se trouvent dix-huit films d’horreur de ce type qui ont fait leurs débuts au cours de la dernière décennie et qui valent absolument votre temps. En compilant cette liste, j’ai évité toutes les franchises d’horreur grand public, ainsi que les affaires indépendantes plus connues telles que La sorcière, Héréditaire et Le Babadook.

Berberian Sound Studio (2012)

Réalisé par Peter Strickland

Avec Toby Jones, Antonio Mancino, Fatma Mohamed

SYNOPSIS:

Un ingénieur du son timide obtient plus que ce qu’il avait prévu lorsqu’il commence de façon inattendue à travailler pour un film italien de Giallo.

L’un des films d’horreur britanniques les plus sous-estimés, Studio de Son Berbère a reçu de nombreux éloges lors de ses débuts, avant de remporter plusieurs prix aux British Independent Film Awards organisés la même année. Le film fonctionne comme un hommage délicieusement tordu au sous-genre d’horreur italien Giallo qui a atteint la popularité dans les années 70. Mais son plus grand impact est de démontrer le rôle instrumental que joue le « son » dans le contexte d’un film d’horreur. La bande originale d’un film comporte trois éléments – la musique, les effets sonores et les dialogues – et le récit de Studio de Son Berbère s’articule autour de ce processus de postproduction complexe. Avec une performance centrale captivante de Toby Jones renforcée par d’excellentes contributions techniques, Studio de Son Berbère plongera vos sens dans son atmosphère glaciale d’effroi perpétuel et vous frappera insensé avec sa fantasmagorie psychédélique alors que vous serez aspiré dans son vortex de folie, tout comme son protagoniste inoffensif.

Une fille rentre seule chez elle la nuit (2014)

Réalisé par Ana Lily Amirpour

Avec Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh

SYNOPSIS:

Dans une ville fantôme iranienne isolée, les habitants de la ville ne savent pas qu’ils sont traqués par une femme vampire solitaire.

Sans aucun doute le film le plus célèbre de cette liste, Une fille rentre seule chez elle la nuit mérite toujours une mention simplement parce que plus de gens ont besoin de voir cet hybride horreur-occidental singulièrement unique originaire d’Iran. Ce qui distingue ce film des autres, c’est la façon dont il interprète le concept de vampire et ce qu’il représente en tant que personnage. La décision d’Amirpour de traiter le vampire comme une sorte d’anti-héros était une décision brillante, car elle rend le personnage plus humain et plus accessible. Dans les mots d’Amirpour, « Un vampire, c’est beaucoup de choses ; un tueur en série, un romantique, un historien, un toxicomane, ils sont en quelque sorte toutes ces choses en une. Et dans ce drame d’horreur gothique néo-noir, le vampire est tout cela et bien plus encore. Il y a beaucoup à admirer dans ce breuvage capiteux d’étrangeté, mais la cinématographie exquise de Lyle Vincent et la bande-son envoûtante composée de gouttes d’aiguilles bien placées se démarquent clairement, ainsi que les solides performances proposées par les interprètes principaux. Même si vous avez regardé cela, donnez-lui une seconde vision. Je vous assure que vous ne le regretterez pas.

Une chanson sombre (2016)

Réalisé parLiam Gavin

Avec Steve Oram, Catherine Walker

SYNOPSIS:

Une mère déterminée et un occultiste brisé mettent en œuvre un ancien rituel Abramelin, aux conséquences désastreuses.

Comme Studio de Son Berbère, ce film indépendant entre également dans la catégorie des films d’horreur qui vous perturberont avec son atmosphère inquiétante et ses visuels inquiétants. Commençant davantage comme une affaire d’horreur psychologique traditionnelle, le film se métamorphose en un film d’horreur théologique à grande échelle par son troisième acte alors que le duo dysfonctionnel d’une mère en deuil et d’un occultiste émotionnellement volatil tente de mettre en œuvre un ancien rituel Abramelin. Ce changement de ton soudain, bien qu’une surprise inattendue, fonctionne bien dans le contexte du récit et développe les thèmes du chagrin, de la perte et de la rédemption explorés à travers le film. Les formidables performances des protagonistes ne font qu’ajouter à ce voyage inoubliable, le rendant encore plus percutant. Cherchez ce joyau sous-estimé, dès maintenant.

Histoires de fantômes (2017)

Réalisé par Jeremy Dyson et Andy Nyman

Avec Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse, Alex Lawther

SYNOPSIS:

Un professeur sceptique se lance dans un voyage terrifiant pour découvrir la vérité sur trois cas inexpliqués de paranormal.

D’après leur pièce de théâtre de 2010 du même nom, Histoires de fantômes est une anthologie de contes surnaturels effrayants qui rappelle les films d’horreur britanniques du passé. Bien qu’il y ait beaucoup de moments déroutants et d’images effrayantes éparpillés tout au long de l’histoire, son objectif principal est l’exploration des traumatismes passés et le tribut qu’ils ont finalement pour nous tous. Histoires de fantômes n’essaie pas de réinventer la roue, mais il réussit beaucoup en subvertissant les tropes de genre et en ajoutant sa propre marque de rebondissements macabres; le tout aboutissant à une finale brillamment inattendue qui vous fera tourner la tête. Si l’horreur psychologique troublante est votre marque particulière de vodka, optez pour celle-ci.

L’autopsie de Jane Doe (2016)

Réalisé par André Øvredal

Avec Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Catherine Kelly

SYNOPSIS:

Deux coroners découvrent un sombre secret alors qu’ils tentent de déterminer la cause du décès d’une jeune femme inconnue.

Après le succès du faux documentaire norvégien Chasseur de Troll Le réalisateur André Øvredal a décidé d’abandonner l’esthétique de la caméra tremblante au profit d’une approche plus traditionnelle, pour son prochain effort. Et dire que sa décision a échoué, c’est un peu un euphémisme. L’autopsie de Jane Doe est une fête de la peur fantastique et mordante du début à la fin, remplie de grands moments glaçants. L’atmosphère est la clé ici, et Øvredal a fait un travail incroyable en créant la bonne atmosphère qui à son tour augmente la tension et le malaise. Le cadre lui-même – une ancienne installation de coroner souterraine – est l’étoffe des cauchemars. Hirsch et Cox, tous deux des acteurs talentueux à part entière, livrent des performances puissantes en tant que fils et père séparés piégés dans un carnaval d’horreurs infernales auxquelles ils ne peuvent échapper. Si vous pensiez que les cadavres immobiles ne sont pas effrayants, détrompez-vous.

Bonne nuit maman (2014)

Réalisé par Veronika Franz et Severin Fiala

Avec Susanne Wuest, Elias Schwarz, Lukas Schwarz

SYNOPSIS:

Deux frères jumeaux commencent à douter de leur mère, lorsqu’elle rentre chez elle après une chirurgie de reconstruction faciale qui a changé sa vie.

Ce film d’horreur psychologique était la soumission officielle de l’Autriche pour le meilleur film en langue étrangère à la 88e cérémonie des Oscars il y a quelques années. Bien qu’il n’ait pas remporté une nomination bien méritée, le film a été acclamé par les critiques du monde entier. À la base, il s’agit d’une exploration en profondeur des extrêmes auxquels les gens vont, afin de faire face au deuil et à la perte. Le ton ambigu avec lequel se déroule le récit nous fait soupçonner tous les personnages qui habitent son histoire et c’est là que réside son véritable génie. La violence qui borde le territoire de la torture-porn peut-être un peu excessive à première vue, mais à la fin, vous vous rendrez compte qu’elle a aussi un but dans le contexte du film. Un thriller à suspense profondément troublant du début à la fin, bonne nuit maman est certain d’entrer dans votre peau et d’y rester… longtemps après le générique. C’est si bon.

Sous l’ombre (2016)

Réalisé par Babak Anvari

Avec Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi, Ray Haratian, Arash Marandi

SYNOPSIS:

Une mère et sa fille sont tourmentées par une entité malveillante, alors qu’elles s’abritent des retombées de la guerre Irak-Iran.

Un premier effort savamment conçu par le cinéaste londonien d’origine iranienne Babak Anvari, Sous l’ombre est devenu la soumission officielle du Royaume-Uni pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars cette année-là. Narges Rashidi incarne parfaitement la frustration d’une femme moderne piégée par ses obligations familiales et religieuses. Comme tous les êtres humains, elle aussi a de grands rêves et de grandes ambitions, mais en tant que mère, cela signifie également qu’elle doit leur tourner le dos. Même si Sous l’ombre est dans l’ensemble un “film d’horreur” qui aborde une myriade de thèmes allant de la conformité culturelle basée sur le genre, la liberté d’expression (et son absence) ainsi que l’angoisse existentielle. À la base, ce drame déchirant raconte l’histoire d’une famille qui lutte pour garder ses liens intacts, tout en étant assiégée par des forces à la fois mondaines et surnaturelles. A voir absolument.

Les Lamentations (2016)

Réalisé par Na Hong Jin

Avec Kwak Do-wan, Hwang Jun-min

SYNOPSIS:

Avec l’arrivée d’un étranger, une mystérieuse maladie commence à se répandre dans un petit village. Un policier pris entre deux feux doit résoudre le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

Il y a plus que de simples nuances de L’Exorciste, Ringu, Ju-on et J’ai vu le diable dans le fil surnaturel intelligemment conçu du réalisateur sud-coréen Na Hong-jin Les lamentations. En choisissant les meilleurs aspects de ce qui précède, le film fusionne de manière transparente la mythologie est-asiatique, les thrillers policiers noirs et les tropes d’horreur familiers en un conte unique chargé de ténèbres et saupoudré d’humour. Même avec son rythme délibérément lent et sa longue durée d’exécution, il n’y a toujours pas de moment ennuyeux dans le film, ce qui en dit long sur les compétences de Hong-jin en tant que réalisateur. Il prend son temps et a confiance que le public restera avec lui, ce que nous faisons certainement. Les performances globales sont de premier ordre, chacun vendant ses personnages respectifs de manière convaincante. La cinématographie de mauvaise humeur de Hong Kyung-pyo (Parasite) mérite ici une mention spéciale. Dans un paysage cinématographique étouffé par des films d’horreur médiocres remplis de peurs prévisibles et de choix créatifs absurdes Les lamentations s’apparente à une bouffée d’air frais.

Les yeux de ma mère (2016)

Réalisé par Nicolas Pesce

Avec Kika Magalhães, Olivia Bond, Diana Agostini, Paul Nazak

SYNOPSIS:

La vie idyllique d’une petite fille est bouleversée par un incident d’enfance traumatisant, qui donne lieu à de sombres envies qui s’infiltrent plus tard dans son âge adulte.

Les yeux de ma mère est un peu une concoction inhabituelle, en ce sens qu’elle insuffle un éventail vivant d’influences très disparates dans un tout assez satisfaisant. Ces différents éléments vont de la romance gothique, de la torture pornographique, du drame familial tordu à l’horreur psychologique. S’inspirant clairement de l’esthétique visuelle monochromatique d’Ana Lily Amirpour si brillamment adoptée pour son premier film Une fille rentre seule chez elle la nuit, le cinéaste Nicholas Pesce a également créé des images tout aussi saisissantes qui compensent quelque peu le contenu dérangeant du film. Félicitations au directeur de la photographie Zach Kuperstein pour sa formidable contribution ici. Donc, si vous êtes d’humeur pour une horreur tordue complétée par des images époustouflantes, ne cherchez pas plus loin.

Cliquez ci-dessous pour continuer sur la deuxième page…