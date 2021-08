18 fois Jason Biggs et sa femme Jenny Mollen étaient #CoupleGoals

Jason Biggs est l’homme principal de l’histoire d’amour la plus adorable d’Hollywood : la sienne !

La star d’American Pie a rencontré l’actrice pour la première fois Jenny mollen tout en partageant la vedette dans My Best Friend’s Girl. Alors que le personnage de Jason ne s’est pas retrouvé avec la principale dame à l’écran, il est tombé éperdument sur le plateau de Jenny. Jason a proposé six mois plus tard, et le couple s’est marié peu de temps après en avril 2008.

Le duo heureusement marié a ensuite accueilli deux fils Sid et Lazlo, et ont poursuivi leur relation de travail en co-animant le jeu télévisé My Partner Knows Best et même en devenant des commentateurs de Bachelor Nation apparaissant sur Hannah marronSaison Bachelorette et Bachelor In Paradise After Show.

De l’embauche d’une prostituée (vraiment!) Au soutien mutuel pendant la sobriété et la dépression post-partum, Jenny et Jason sont vraiment des #CoupleGoals à travers vents et marées.

“Elle est incroyablement belle, incroyablement drôle, incroyablement talentueuse et incroyablement folle”, s’est exclamé Jason à propos de Jenny dans un hommage d’anniversaire sur Instagram le 30 mai. “Elle est la meilleure maman et une femme meilleure que la moyenne. Chaque année qui passe, je tombe encore plus amoureux d’elle. Feliz cumpleanos @jennymollen. Je suis tellement chanceux que tu sois né. “