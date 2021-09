18 groupes pop que vous devez entendre

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les meilleurs boys bands ont toujours eu leur place dans l’histoire de la pop. Les progéniteurs de la forme incluent sûrement des groupes vocaux conviviaux pour la chorégraphie des années 60 et 70, tels que Jackson 5 et The Osmonds, et les goûts de New Kids On The Block et Bros étaient en tête des charts transatlantiques pendant les années 80, même avant le terme. “boy band” a été inventé.

Les groupes de garçons tels que nous les connaissons, cependant, sont devenus stratosphériques au cours des années 90, avec les magnats de l’industrie britannique Nigel Martin-Smith, Simon Cowell et Louis Walsh libérant des protégés à plusieurs millions de ventes, dont Take That, Boyzone et East 17. Aux États-Unis, pendant ce temps, vous aviez Backstreet Boys, NSYNC et B2K, parmi beaucoup d’autres. Ce sont ces hitmakers irrésistiblement accrocheurs que nous saluons ici, alors que nous comptons les meilleurs groupes de garçons de tous les temps.

18 : LFO

LFO n’était en aucun cas un groupe de garçons traditionnel, mais leur méga-hit “Summer Girls” avait certainement l’impression de revisiter certains des tropes établis par les plus grands. La chanson fait référence à New Kids On The Block et New Edition, renforçant encore leur lien avec le genre.

Piste clé: Filles d’été

17 : B2K

Comme la plupart des boys bands d’un certain niveau, les groupes de la fin des années 90 et du début des années 2000 étaient relativement chastes. Ce n’est pas le cas pour B2K, qui a fourni des chansons pop classées R qui ont attiré des gens qui avaient peut-être dépassé le fandom des boys bands.

Piste clé: Coup, Coup, Coup

16 : Les Osmond

Le groupe familial basé dans l’Utah a traversé un certain nombre de phases tout au long de son existence (il suffit de vérifier les « Crazy Horses » déséquilibrés), mais a finalement trouvé son plus grand succès avec du soft rock et des airs pop parfaitement construits. Donny Osmond porterait cette formule encore plus haut avec sa sœur Marie.

Piste clé: Aime-moi pour une raison

15: Grande ruée vers le temps

Big Time Rush était un groupe de garçons fictif d’une émission télévisée du même nom dont les chansons étaient si bonnes qu’ils sont tout simplement devenus l’un des plus grands groupes de garçons du début des années 2010. Avec des morceaux comme « Boyfriend » et « Big Time Rush » qui jouent un rôle majeur dans les émissions elles-mêmes, les fans avaient déjà faim d’un album BTR au moment où il a finalement été abandonné.

Piste clé: Petit ami

14: Boyz II Hommes

L’un des grands groupes vocaux des années 90, Boyz II Hommes spécialisé dans la ballade, avec des airs emblématiques comme “End of the Road”, “I’ll Make Love To You”, sur “On Bended Knee”. Il ne faut cependant pas oublier leur côté funky : « Motownphilly » frappe toujours aussi fort qu’au jour de sa sortie.

Piste clé: Fin de la route

13 : 5 secondes d’été

L’un des grands groupes de garçons d’Australie, 5 Seconds of Summer est plus un groupe traditionnel que la plupart des groupes. Ils ont atteint le succès grâce à une première tournée en soutien à One Direction, mais ont depuis atteint des sommets incroyables avec des chansons comme “She Looks So Perfect” et “She’s Kinda Hot”.

Piste clé: jeune sang

12 : Nouvelle édition

Boston était un foyer inattendu d’activité de boys band dans les années 80 et 90, avec Nouvelle édition et New Kids On The Block originaires de la ville. Les premiers succès de ce groupe incluent “Candy Girl”, “Is This The End” et “Cool It Now”, mais le groupe a eu diverses réunions au fil des ans, y compris Home Again en 1996.

Piste clé: Pouvez-vous supporter la pluie

11 : Les Jackson 5

Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael. Le groupe de garçons de Motown, les Jackson 5 étaient un phénomène, même selon les normes élevées du label de Detroit. Le groupe a bien sûr servi de rampe de lancement à Michael Jackson, qui allait devenir la plus grande pop star des années 80, mais leur catalogue vaut largement le détour.

Piste clé: Je veux que tu reviennes

10 : Frères Jonas

The Disney Channel a été un incubateur pour beaucoup d’enfants stars, et ce n’est pas différent pour Jonas Brothers, un groupe qui est devenu célèbre grâce à des tournées avec Aly & AJ et The Cheetah Girls, affiliés à Disney, ainsi qu’à l’écriture de la chanson thème. à American Dragon : Jake Long. Le groupe s’est dissous en 2013, mais est revenu en 2019 avec “Sucker”, un morceau qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Hot 100, un exploit rare.

Piste clé: ventouse

09: Menudo

On se souvient de Menudo aujourd’hui comme du groupe qui a lancé Ricky Martin, mais pour ceux qui ont grandi en Amérique latine dans les années 70 et 80, ils étaient tout simplement le meilleur groupe de garçons de tous les temps. Le groupe a été lancé en 1977 et a continué jusqu’en 2002, avec quelques retrouvailles après cette première course. Tout au long de leur carrière, ils ont mélangé et assorti les membres, adoptant une approche modulaire de la programmation du groupe.

Piste clé: Claridad

08 : Une direction

Signé par Simon Cowell après leur apparition dans The X Factor, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson et Zayn Malik faisaient partie des plus grands groupes de garçons des années 2010. Le groupe a fait cinq albums au cours de leur course, chacun apparemment plus gros que le précédent, jusqu’à ce que Malik quitte le groupe en 2015.

Piste clé: Me traîner vers le bas

07: Garçons de la rue

Les Backstreet Boys ont été un succès dès le début : leur premier album éponyme était un best-seller, avec des chansons comme “As Long As You Love Me” et “Quit Playing Games (With My Heart)”. Ce qui est peut-être le plus spécial à propos du groupe, cependant, c’est leur longévité : ils sont le seul groupe de garçons à figurer en tête des charts d’albums américains au cours de trois décennies distinctes, remportant cette distinction lorsque l’ADN de 2019 est devenu un succès.

Piste clé: Je le veux de cette façon

06 : Vie de l’Ouest

L’un des meilleurs groupes de garçons de tous les temps, les albums studio de Westlife sont arrivés lors de l’explosion des groupes de garçons de la fin des années 90 et du début des années 2000. Coast to Coast est peut-être leur meilleur, avec «My Love», «Against All Odds (Take A Look At Me Now)» et «Quand vous ressemblez à ça».

Piste clé: Mon amour

04: Nouveaux enfants sur le bloc

Jonathan Knight, Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg et Danny Wood faisaient partie des plus grands garçons de la fin des années 80 et du début des années 90. Constitué par Maurice Starr – qui a aidé à guider New Edition vers un succès précoce – le groupe a effectivement commencé lorsque Starr a découvert les talents du rappeur Donnie Wahlberg.

Piste clé: Pas à pas

03 : Les Beatles

Les premières années de Les Beatles ressemblait très certainement à un groupe de garçons, le groupe étant poursuivi par des fans fous, des singles en tête des charts et des adultes se plaignant que la musique qu’ils faisaient n’était même pas du tout de la musique. Ce qui rend peut-être les Beatles uniques, c’est qu’ils sont passés d’un groupe de garçons à quelque chose d’entièrement différent, pour une omniprésence culturelle encore plus grande.

Piste clé: Aime-moi faire

02 : BTS

Il est difficile d’exagérer l’ampleur de BTSla popularité de. Le groupe a mobilisé les fans sur les réseaux sociaux d’une manière jamais vue auparavant. Le groupe sud-coréen, composé de sept membres, est ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent l’expression k-pop. Ce que cela signifie lorsque vous appuyez sur play est une concoction passionnante de musique pop inspirée du R&B.

Piste clé: Dynamite

01 : * NSYNC

En termes de ventes pures, Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Chris Kirkpatrick et Lance Bass étaient le plus grand groupe de garçons de la fin des années 90 et du début des années 2000. Leur deuxième album, No Strings Attached était énorme, vendant plus de deux millions de disques en une seule semaine.

Piste clé: Au revoir au revoir

Avons-nous manqué votre groupe de garçons préféré? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.