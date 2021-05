18 jeunes du Connecticut hospitalisés pour des problèmes cardiaques après avoir pris le vaccin COVID ⋆ .

18 enfants et jeunes adultes ont été hospitalisés dans l’état du Connecticut pour des problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin COVID-19, moins d’une semaine après que le Center for Disease Control a ouvert une enquête sur des cas de myocardite (inflammation cardiaque) liés au COVID vaccinations chez les jeunes et vaccinations.

Lors d’une conférence de presse lundi, le commissaire à la santé par intérim, Deidre Gifford, a déclaré: «Tous les cas qui nous ont été signalés ont été hospitalisés, la grande majorité pendant quelques jours. Une personne que nous connaissons est toujours hospitalisée. Les 17 autres ont été renvoyés chez eux et ils vont bien.

Selon Gifford, 16 des 17 patients ont été libérés des hôpitaux, un restant sous surveillance. «Une personne que nous connaissons est toujours hospitalisée», a déclaré Guifford. «Les 17 autres ont été renvoyés chez eux et ils vont bien.»

Comme National File l’a précédemment rapporté, le CDC a ouvert une enquête sur les cas de myocardite signalés chez des jeunes qui ont récemment pris le vaccin COVID. La plate-forme de médias sociaux Twitter a tenté de censurer les rapports de National File, les qualifiant de trompeurs, mais liés au CDC – la principale source du rapport – dans sa réfutation, prouvant l’exactitude de l’histoire.

Le rapport du National File sur l’enquête du CDC peut être lu en partie ci-dessous:

«Le groupe de travail technique sur la sécurité des vaccins COVID-19 du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) COVID-19 a examiné les données de sécurité des vaccins COVID-19 post-autorisation sur une base hebdomadaire depuis le début du programme de vaccination américain», a déclaré le CDC une déclaration.

«La session VaST du 17 mai 2021, comprenait plusieurs présentations sur la myocardite suite à des vaccins à ARNm, du ministère de la Défense (DoD), du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) et de Vaccine Safety Datalink (VSD)», poursuit le communiqué. . «Il y a également eu de brèves mises à jour de la part de la Veteran’s Administration (VA) et des groupes Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) sur leurs plans pour une future enquête sur la myocardite.»

Le rapport a noté que des rapports de myocardite induite par le vaccin se sont produits «principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la dose 2 que la dose 1, et généralement dans les 4 jours suivant la vaccination.»

VaSt a continué en recommandant que «de plus amples informations soient collectées par le biais d’un examen des dossiers médicaux sur les cas potentiels de myocardite qui ont été signalés au VAERS», «Des informations sur cet événement indésirable potentiel devraient être fournies aux cliniciens pour améliorer la détection précoce et la prise en charge appropriée des personnes qui développent symptômes de la myocardite après la vaccination »et« Une collaboration entre les spécialistes des maladies infectieuses, de la cardiologie et de la rhumatologie est nécessaire pour fournir des conseils sur le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la myocardite. »