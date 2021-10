18 jeux de commutateur intrigants présentés dans QUByte Connect 2021

QUByte Interactive est un éditeur qui est certainement très occupé et produit sans aucun doute des titres intrigants sur toutes les plateformes. C’est également un grand partisan du Switch, et sa vitrine QUByte Connect 2021 présentait de nombreux titres pour le système.

Nous avons déjà couvert le retour du combattant bien-aimé de l’équipe Neo Geo Tag Rage of the Dragons, mais voici une liste complète (avec des bandes-annonces) de certains autres jeux Switch dévoilés dans l’émission.

Alors, entrons-y.

Colonies du projet : MARS 2120 (été 2022)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Décrit comme une action-aventure à défilement horizontal 2.5D avec un design metroidvania, il peut vous rappeler stylistiquement un récent succès sur Switch de Nintendo. Mais en tant qu’effort indépendant, cela semble prometteur, sans aucun doute avec plus d’optimisation et de développement en cours avant son arrivée l’année prochaine. Combattre un groupe de monstres en tant que marine d’élite peut certainement être amusant, nous allons donc certainement garder un œil dessus.

Force de grappin Rena

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

si vous voyez le nom ‘GalaxyTrail’ et pensez qu’il vous est familier, c’est parce qu’il l’est. C’est en effet de la part d’une partie de l’équipe derrière Planète de la liberté; en fait, c’était à l’origine un titre expérimental sur itch.io, mais il a maintenant été relancé et retravaillé comme un jeu conventionnel. Cela a également l’air plutôt amusant, car vous utiliserez le mécanisme du grappin de différentes manières – nous surveillerons les mises à jour ultérieures.

Chiens sauvages

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a beaucoup à aimer dans celui-ci, nous pensons. Avec des palettes de style Game Boy Color, des styles de jeu variés, des patrons de remplissage d’écran et une section où un chien jouable saute dans un robot, tout a tout pour plaire. Espérons que le résultat final sera aussi amusant que la bande-annonce.

Milli & Greg (Sortie maintenant – NA)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Une partie classique de l’émission « out now » de l’émission, au moment de la rédaction, elle est disponible sur l’eShop nord-américain mais pas encore sur la boutique européenne. Il s’agit d’un jeu de plateforme à bas prix qui n’a pas l’air d’hésiter à relever le niveau de défi, avec un gameplay ressemblant peut-être à un mélange de Super Meat Boy et de Celeste. Avec plus de 100 niveaux, cela pourrait bien valoir le coup d’œil.

Château de l’Opus (‘Bientôt’)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Peut-être intriguant si vous aimez l’horreur faisant référence à des lieux réels, la description indiquant qu’il s’agit d’un « récit basé sur la véritable histoire tragique du petit château de la rue Apa, situé dans la ville de São Paulo, au Brésil ». Cela ne ressemble pas vraiment à un jeu pour attirer de nouveaux joueurs dans le genre, mais pour les fans de fantasmes à la première personne, cela pourrait certainement être divertissant.

Soyez un héros

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le monde ne manque pas de RPG d’agriculture/d’élevage, mais cela ne veut pas dire que les nouvelles entrées dans le genre ne peuvent pas nous charmer. Cela semble avoir beaucoup d’éléments familiers, bien que l’histoire puisse être agréable – il s’agit « d’un héros en herbe qui est en retard pour la bataille finale et doit travailler dans une taverne pour rentrer chez lui ».

Bem Feito

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce n’est pas le jeu le plus facile à comprendre à partir de la bande-annonce, qui le présente comme une histoire surréaliste d’un « jeu perdu » d’un système rétro. Voici la description officielle pour ajouter un peu de sens au concept – « Bem Feito est un jeu d’horreur, des pâtes effrayantes, du suspense, de l’aventure et un mélange d’Alternate Reality Game (ARG), qui utilise des références de la fiction et du monde réel ensemble. »

Diable à l’intérieur de nous

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un autre titre d’horreur, vous mettant cette fois dans la peau d’Aughust Heylel, un exorciste à la foi déclinante. Pourrait être convenablement effrayant par une nuit noire avec Switch en main.

Droid Escape – ‘Bientôt’

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un jeu de plateforme stimulant de style rétro dans lequel vous essayez de réunir Anny K. et son robot Droid 07. Il semble assez standard pour le genre, avec des manœuvres délicates et de nombreux dangers.

Fou amoureux

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il s’agit en fait d’un remake d’une version de 1987 qui a honoré des systèmes comme le ZX Spectrum et le Commodore 64. Les puzzles isométriques comme celui-ci étaient populaires à l’époque, alors que vous parcouriez une pièce à la fois en essayant de surmonter divers dangers et défis. Si vous avez aimé Lumo sur Switch, cela vaut peut-être le coup d’œil.

Hérode

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un peu comme le film Espace intérieur (regardez, les enfants), mais un peu plus sombre alors que vous essayez de guérir un virus mortel. C’est un shoot ’em up dans les tripes de quelqu’un, ce qui pourrait être plutôt amusant et grossier, bien que la palette de couleurs semble plutôt sourde.

In extremis

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un autre shoot ’em up, bien que cette fois il s’agisse d’un scroller vertical. Celui-ci a l’air assez accrocheur car ses visuels et ses niveaux semblent prendre des virages plutôt imaginatifs. La description dit qu’il « essaye de combler le fossé entre l’art et le plaisir, l’underground et le grand public, l’ancien et le nouveau ».

Josh Journey: Totems des ténèbres

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un beat’em up coloré avec des visuels dessinés à la main, il semble que ce sera mieux apprécié en coopération locale avec jusqu’à trois amis. Il aura quatre combattants différents, chacun avec des capacités uniques, il sera donc intéressant de voir comment il se présente.

Mon travail de nuit – Édition définitive

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il s’agit d’une mise à jour d’une version 2016, qui à l’époque avait des critiques plutôt médiocres. Il a certainement un sens du style, cependant, avec des visuels brillants et une inspiration de l’horreur des années 80, cela pourrait certainement être divertissant s’il est amélioré par rapport à l’original.

Racco Venture

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce jeu de plateforme 3D est définitivement prometteur, avec un certain nombre de niveaux de la bande-annonce nous rappelant fortement des conceptions similaires dans Super Mario 3D Land et Monde de Super Mario 3D. Bien qu’il porte certainement des sources d’inspiration sur sa manche, cela pourrait être un moment amusant – à regarder.

Les humains (à venir)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il s’agit d’une compilation de trilogie de titres de puzzles rétro qui ont fait une certaine comparaison avec Lemmings au début des années 90. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, la collection comprend la version Game Boy, et il y aura quelques touches modernes (comme un système de sauvegarde) pour aider les joueurs novices dans la série.

L’immortel (sortie maintenant)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

C’est un peu étrange. Il est en effet sorti maintenant et est arrivé dans la mise à jour de téléchargement de cette semaine, mais vous pouvez également y jouer dans l’application Nintendo Switch Online NES, donc si vous êtes abonné, vous pouvez y jouer gratuitement. Eh bien, si vous n’êtes pas sur NSO ou si vous souhaitez posséder une copie numérique, elle est disponible sur l’eShop en Amérique du Nord et en Europe.

Choses qui rebondissent et explosent

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela ressemble plutôt à Éclater sur les stéroïdes, avec beaucoup de style et de couleur ajoutés. Il y aura aussi des éléments RPG, avec différents types d’armes et des améliorations à gagner.

C’est ton lot, ouf ! Dites-nous dans les commentaires lequel de ces jeux vous a marqué.