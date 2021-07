18 meilleures bougies d’Halloween 2021 – Bougies d’Halloween chics

Courtoisie

Habituellement, lorsque j’achète des bougies, c’est pour prendre soin de moi-même (c’est-à-dire transformer ma petite salle de bain en un faux spa). Mais la nuit la plus effrayante de l’année, je cherche une bougie d’Halloween qui penche plus du côté effrayant. Vous savez, quelque chose avec une ambiance ~ effrayante ~ qui sera aussi mignon et chic dans mon espace ou une avec une odeur de mauvaise humeur que je peux brûler en regardant des films d’horreur en frénésie. Je veux dire, vous pouvez toujours faire confiance aux bougies pour donner le ton ! Lequel c’est pourquoi j’ai rassemblé toutes les meilleures bougies d’Halloween pour que vous brûliez tout le mois d’octobre (et au-delà).

Je déteste le dire, mais malheureusement, trouver l’option parfaite peut être un peu difficile, d’autant plus qu’il y en a tellement de ringards. Pas d’ombre du tout, mais j’adore les défis ! Alors les voici, quelques options effrayantes qui ne gâcheront pas votre esthétique. (Certains d’entre eux sont si parfaits que je finirai probablement par les brûler toute l’année. Plus vous l’utilisez, mieux c’est, n’est-ce pas ?)

cette bougie terreuse

Bougie 3 mèches Haunted Nights Bath & Body Works bathandbodyworks.com

24,50 $

Les arômes boisés de ce parfum de sauge et d’acajou vous donneront des vibrations majeures pour Halloween.

ce mystérieux

Bougie Village Cimetière Fantôme amazon.com

19,99 $

Avec une cote de près de cinq étoiles, cette bougie est la seule si vous voulez apporter toute l’énergie effrayante à votre espace. Un critique a déclaré qu’il y avait des “éléments terreux” dans le parfum – et si cela ne vous crie pas un cimetière étrange, alors IDK ce qui le fera.

un musqué

La nuit d’été

Si vous aimez les notes musquées, vous adorerez celle-ci de Yankee Candle qui a une esthétique effrayante.

une bougie idéale pour raconter des histoires

Histoires de fantômes TheCheekyNose etsy.com

24,50 $

Allumez ce mauvais garçon lorsque vous et vos amis vous réunissez pour raconter des histoires effrayantes. Il mettra totalement l’ambiance avec son odeur de guimauve grillée et de feu de camp.

un votif subtil

Minuit BLK Tournesol blksunflower.com

32,00 $

Peut-être que vous n’êtes pas exactement à la recherche d’un parfum sur lequel Halloween est écrit – pas de problème, parce que je vous entends et j’ai compris ! Ce bb sent comme une eau de Cologne légère (nous savons à quel point nous aimons tous secrètement ce parfum) tout en dégageant des inflexions mystérieuses.

une bougie effrayante mais esthétique

Bougie de soja Skull Peace Organics amazon.com

26,00 $

Honnêtement, ce choix aura l’air si élégant dans votre maison peu importe la saison ! Mais, franchement cette bougie tendance sera parfaite pour les vacances.

ce rouge sang

Bougie de luxe Renaissance Joséphine Harlem Candle Company nordstrom.com

45,00 $

Une bougie rouge sang avec un parfum chaud et velouté sonne juste pour Halloween.

un romantique fantomatique

Bougie Rose Fantôme Catbird catbirdnyc.com

38,00 $

Avec des notes de rose anglaise, de champagne et de pivoine, ce parfum Catbird veut que vous vous imaginiez dans un “domaine perdu … où les sylphes serpentent dans les jardins humides et épineux la nuit”. Et honnêtement ? Vendu.

ce grand garçon

Bougie squelette cercueil CreepyCandles etsy.com

34,99 $

Près d’un pied de haut, cette bougie cercueil fond pour révéler un squelette métallique effrayant à l’intérieur. J’adore le voir !

Une bougie de sorcière

Bougie de sorcière coulée à la main CasaDeYan etsy.com

21,00 $

Appel à toutes les sorcières. Vous devez avoir ce parfum au patchouli et au jasmin dans votre vie le grand soir.

un tout noir

Bougie Parfumée Black Baies Diptyque saksfifthavenue.com

98,00 $

Une bougie Diptyque classique habillée de noir pour l’occasion.

une option mystique

Bougies pour cartes de tarot Biens rares uncommongoods.com

40,00 $

Que ce soit la nuit d’Halloween ou non, allumez l’une de ces bougies inspirées des cartes de tarot pour invoquer les vibrations positives des arcanes majeurs.

Une bougie tête de mort

Bougie Crâne Pastel EmberCandleCo etsy.com

21,77 $

Je ne vais pas mentir. Les crânes me font généralement peur, mais ces gars aux couleurs pastel sont plutôt mignons, non?

Un parfum de mauvaise humeur

Bougie apocalyptique BYREDO nordstrom.com

85,00 $

Si ce parfum de cendre fumée est une indication de l’odeur de l’apocalypse, alors ce ne sera peut-être pas si mal.

Une bougie de luxe

L’Elide Bougie DIPTYQUE nordstrom.com

85,00 $

Amateurs de bougies Boujie, ne vous inquiétez pas, j’ai aussi quelque chose pour vous. Les notes d’agrumes et de lavande de celui-ci sentent bon l’enfer et la silhouette effrayante sur le devant va sérieusement effrayer tout le monde.

Une bougie qui crépite

Bougie de sorcière de base MadisonFoundry etsy.com

29,99 $

Pour une ambiance de cheminée, ajoutez une bougie crépitante à votre collection, comme cette mignonne sorcière de base.

Une option à faire des folies

Bougie Parfumée Araignée Noire Vétiver d’Orient L’Objet saksfifthavenue.com

150,00 $

Tous mes amis qui prennent la décoration d’Halloween très au sérieux apprécieront chaque année de sortir cette beauté en or 24 carats.

Une bougie de protection contre la négativité

Bougie de protection NewMoonBeginnings etsy.com

14,71 $

Éloignez les mauvaises ondes le jour de la veille de la vieille Hallow (ou n’importe quel jour de l’année) avec une bougie infusée de cristal.

