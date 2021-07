18 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Lamar Odom apparemment veut vraiment récupérer Khloe Kardashian. [Dlisted]Olivia Rodrigo est officiellement boo’d. [LaineyGossip]Zendaya comprend que les mecs sont dans leurs sentiments au sujet du nouveau look de Lola Bunny. (Elle exprime la nouvelle Lola Bunny.) [Just Jared]Une critique du spectacle très médiatisé The White Lotus. [Pajiba]Mode plus fun du Festival de Cannes. [Go Fug […] More