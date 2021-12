18 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Ceci est le résumé du matin sur ComputerHoy.com. Les meilleures nouvelles technologiques des dernières 24 heures, rassemblées dans les gros titres.

Nouveau jour, nouveau hack : Ils volent pour 196 millions de dollars de crypto-monnaies sur le marché des changes BitMart.

WhatsApp hier a publié des améliorations importantes dans messages qui s’autodétruisent. Ils peuvent désormais être supprimés après 24 heures, 7 ou 90 jours, ainsi que dans les discussions de groupe.

Nous recommandons également Test du portable MSI Prestige 14 EVO, et quelques rapports : Crypto-monnaies vs. Actions, guide d’achat d’un sèche-linge, tutoriel pour recevoir des alertes de stock PS5 et autres produits, idées cadeaux pour l’ami invisible et les fans d’Apple, comment dicter à Windows 11 par la voix, beaucoup plus.

Actualités technologiques

Ils escroquent YouTube 20 millions de dollars en facturant les droits musicaux de 50 000 chansons en espagnol qu’ils ne possèdent pas. Lire les nouvelles

WhatsApp publie de nouvelles fonctionnalités importantes dans les messages qui s’autodétruisent et dans les fichiers vocaux. Lire les nouvelles

Le fondateur de Wikipedia vend la première entrée en tant que NFT. Lire les nouvelles

Ils piratent le marché d’échange de crypto-monnaie BitMart, ils prennent 196 millions de dollars. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Le PDG de l’entreprise confirme que le OnePlus 10 utilisera le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Lire l’actualité

Ordinateurs et tablettes

Apple renouvellerait sa gamme d’iPad et d’Apple Watch en 2022, et ce seraient les nouveaux modèles. Lire les nouvelles

Nous avons testé le puissant ultrabook MSI Prestige 14 EVO pour travailler en déplacement. Lire notre analyse et avis

Comment écrire vocalement dans Windows 11 sans avoir à taper quoi que ce soit. Lire le tutoriel

Le premier clip qui vous apprend à coder en l’écoutant. Lire les nouvelles

Mode de vie

Crypto-monnaies vs actions : différences, inconvénients et quelle est la meilleure option pour votre argent. Lire le rapport

C’est le service Amazon que Google ne peut pas égaler et que ses utilisateurs ignorent. Lire les nouvelles

Ami invisible : les meilleures idées cadeaux à moins de 20 euros. Lire le rapport

Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les fans d’Apple. Lire le rapport

C’est le meilleur superaliment pour perdre du poids que vous pouvez trouver à Mercadona. Lire les nouvelles

Guide et tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un sèche-linge à domicile. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Avec cette méthode, vous pourrez acheter une PS5 lorsqu’il y aura du stock avant tout le monde. Lire le tutoriel

Vous pouvez maintenant télécharger The Matrix Awaken, la démo technique d’Unreal 5 qui vous met au défi de découvrir si Keanu Reeves est réel ou un CGI. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Les chats et chiens robots de Petoi, à construire soi-même. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!