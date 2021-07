18 positions sexuelles romantiques recommandées par les experts

Nous sommes ici pour vous dire la position sexuelle la plus romantique. Es-tu prêt? Son …

… Quoique tu veuilles que cela soit. C’est parce que “Les positions sexuelles romantiques dépendent vraiment de ce que ROMANCE signifie pour vous”, explique Rachel Wright, experte en bien-être sexuel chez We-Vibe.. « En règle générale, les positions où le contact visuel peut être maintenu sont essentielles si vous le souhaitez.

sexe. “

Si vous voulez vous appuyer sur ces normes sociétales, cela fonctionne parfaitement. Ces positions sont de vieux favoris pour une raison. « Rien ne vaut un bon missionnaire à l’ancienne. Vous êtes connecté de la tête aux pieds et regardez dans les yeux des émotions profondes, des mots d’affection et des baisers bouleversants », explique Taylor Sparks, éducatrice érotique et fondatrice d’Organic Loven.

La romance ne concerne pas seulement les positions, mais toute l’expérience. « Pensez à toutes les nouvelles façons romantiques de l’étendre en ralentissant et en concentrant votre attention sur l’intensification du désir avec un toucher délibéré », explique Elle Chase, CSE, ACS, éducatrice en sexualité certifiée, acceptation du corps et avocate du plaisir. . « Pensez à des façons de vous attarder plus longtemps au-dessus des épaules… il y a tellement d’endroits à explorer ! Tracez doucement le bord extérieur de leur oreille de la courbe supérieure au lobe. Prenez leur visage dans vos mains ou passez vos doigts dans leurs cheveux et massez leur cuir chevelu ”

« Saisissez cette occasion pour utiliser vos mots et dites-leur ce qu’ils vous font ressentir », dit Chase. Tout le monde aime connaître l’effet qu’il a sur son partenaire et cela peut amplifier le désir et l’excitation.”

Alors, allumez une bougie de massage de luxe, glissez-vous dans quelque chose qui vous fait vous sentir sexy, lancez votre liste de lecture de sexe, puis essayez l’un (ou tous ?) De ceux-ci :