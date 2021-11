180 millions de personnes jouent aux Riots League par mois

Riot Games, le développeur du très populaire MOBA League of Legends, a récemment annoncé qu’il comptait 180 millions de joueurs uniques par mois pour ses jeux basés sur Runeterra. Cela inclut League of Legends, aux côtés du jeu de cartes en ligne Legends of Runeterra, son combattant automatique Teamfight Tactics et son mobile MOBA Wild Rift.

Ce chiffre n’inclut notamment pas leur FPS Valorant, qui a été lancé en juin 2020 et n’a cessé de croître depuis grâce à des mises à jour constantes et à une scène concurrentielle importante. Bien qu’il ne soit pas inclus, le directeur des communications de Riot Game Joe Hixson a répondu aux questions sur le nombre de joueurs de Valorant par « Eh bien… Le dernier numéro que nous avons donné pour VAL [was] 14 millions d’UMA. Faites-en ce que vous voudrez. se référant aux chiffres officiels publiés en juin.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pour aider à mettre ce nombre en perspective, Valve a annoncé qu’ils avaient 120 millions d’utilisateurs actifs par mois au cours de leur article de blog de révision de l’année 2020. L’annonce faite par Riot Games rappelle à quel point ces jeux sont populaires à travers le monde. Cependant, mesurer la croissance est difficile avec Riot Games. La société a généralement pour politique de ne pas révéler le nombre de ses joueurs à travers ses titres, ce qui conduit à de nombreuses spéculations sur la façon dont ces 180 millions sont répartis entre les jeux. De petites miettes d’informations – comme le chiffre de plus de 10 millions d’installations sur la page Google Play Store de Wild Rift – ne font qu’indiquer la scission entre les titres.

Riot Games est sur le point d’utiliser cet élan pour introduire de nouveaux jeux dans le cadre de League of Legends à leur base de joueurs géants. À la fin de l’année dernière, nous avons appris officiellement du vice-président de la propriété intellectuelle et du divertissement, Greg Street, qu’ils travaillaient sur un nouveau MMO. Parallèlement à cela, Riot Games crée également un jeu de combat qui devrait être présenté plus tard ce mois-ci.