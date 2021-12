‘1883’ tue plusieurs personnages principaux dans une première en deux parties

L’épisode 2 de 1883 n’a peut-être pas été notre préféré du trio que nous avons examiné, mais il comporte des implications majeures pour l’intrigue. Principalement, deux personnages principaux meurent avant le générique. Notez que si vous avez regardé l’épisode 1 sur Paramount Network dimanche soir après Yellowstone, ce sera un spoiler majeur. Cependant, ceux qui regardent sur Paramount + ont déjà appris le destin tragique de deux personnages car le deuxième épisode y est déjà diffusé. Faites défiler pour découvrir qui ne s’en sort pas vivant dans l’épisode 2 de 1883, « Derrière nous, une falaise ». Notez également que des descriptions de violence armée et de suicide seront incluses.

Ceux qui connaissent les retombées de Yellowstone savent qu’il s’agit de la famille Dutton, principalement James (Tim McGraw) et Margaret (Faith Hill) et leurs enfants Elsa (Isabel May) et John Sr. (Audie Rick). Ils sont les ancêtres directs de la série occidentale moderne John Jr. (Kevin Costner). On nous présente également deux autres Dutton : Claire (Dawn Olivieri) et Mary Abel (Emma Malouff). Claire est la sœur de James et Mary Abel est sa fille. Avant la fin de l’épisode 2, deux de ces Duttons meurent.

La première victime est Mary Abel. Alors que James et les autres hommes armés du camp sont absents, un groupe de hors-la-loi s’approche du groupe, cherchant clairement les ennuis. Ils se dirigent vers la rivière voisine, mais Claire les contrarie. Comme Margaret l’expliquera plus tard à James, « Ils étaient durs, ils étaient grossiers, et ils cherchaient ça (des ennuis), mais je ne peux pas dire qu’ils l’ont commencé. » Les hors-la-loi prennent alors le relais pour attaquer le groupe de colons avant de prendre peur. Cependant, quelques instants plus tard, ils font demi-tour et tirent sur le camp.

Mary Abel et Claire tentent de fuir pour se couvrir, mais elles n’y parviennent jamais. La jeune fille reçoit une balle dans le dos, tombe instantanément au sol et ne survit pas. Le reste de l’épisode voit Claire clairement désemparée et assise à côté de la tombe dans laquelle sa fille est bientôt enterrée. James s’approche de Claire pour la réconforter, mais elle refuse de l’écouter et dit qu’elle ne va pas continuer le voyage.

« Pour quoi me reste-t-il à vivre, James ? dit Claire. « J’ai eu sept enfants, et ils ont tous fini comme celui-ci, dans la terre à côté de laquelle je m’agenouille. J’ai fini de m’agenouiller. Je suis prêt à m’allonger. »

James essaie de la convaincre de venir, mais elle refuse et dit: « C’est un pays libre, ce n’est pas votre décision à prendre, c’est la mienne, et je l’ai prise. » James dit au revoir, et elle répond, « Dieu vous damne, James. Dieu vous damne et vos rêves. »

Alors qu’il pourrait sembler que Claire reste à Fort. Worth, le sous-texte le plus sombre de sa conversation est clair. Alors que le wagon part, Claire sort un pistolet et se tire une balle dans la tête. James et Shea Brennan (Sam Elliott) voient cela se produire, se précipitent et commencent à creuser une tombe pour elle. James insiste sur le fait qu’il ne servait à rien de l’arrêter, et Shea a déclaré qu’il « admirait son courage ». (Les téléspectateurs sauront qu’il a envisagé de se faire la même chose dans l’épisode 1, mais a finalement décidé de ne pas le faire.)

Les deux premiers épisodes de 1883 sont actuellement diffusés sur Paramount +, le troisième épisode et les versements suivants étant diffusés chaque dimanche. MTV Entertainment Studios et 101 Studios produisent l’émission, avec Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle et Bob Yari étant crédités en tant que producteurs exécutifs. En plus des interprètes mentionnés ci-dessus, la distribution de 1883 comprend également LaMonica Garrett, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen et James Landry Hebert. Quant à l’émission phare, Yellowstone, elle est diffusée chaque dimanche soir sur Paramount Network à 20 h HE, avec les saisons 1 à 3 en streaming sur Peacock.