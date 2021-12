Minage de Bitcoin

18,9 millions de BTC, 90 % des 21 millions de bitcoins, ont maintenant été extraits

13 décembre 2021

La majorité de tous les Bitcoins ont maintenant été extraits, lundi, selon les données de la chaîne.

Cela signifie qu’un total de près de 18,9 millions de BTC sur les 21 millions d’offres fixes sont désormais sur le marché.

Cependant, tous ne sont pas non plus disponibles sur le marché. On estime que 20% de l’offre de Bitcoin est en fait classée comme perdue. Selon Chainalysis, à peine 3,5 millions de Bitcoin, 19% de tous les BTC extraits, sont utilisés pour le trading.

Il a fallu à Bitcoin plus d’une décennie, près de 12 ans, pour atteindre ce jalon depuis que le premier Bitcoin a été extrait le 9 janvier 2009. Fait intéressant, les 10 % restants de l’offre prendraient plus de 100 ans car il ne devrait pas être extrait. jusqu’au début de 2140.

Ceci est basé sur le calendrier de réduction de moitié de la principale crypto-monnaie. Actuellement, les mineurs reçoivent 6,25 BTC pour chaque bloc qu’ils exploitent. Ces récompenses en bloc ont été réduites de moitié en mai de cette année lors de sa troisième réduction de moitié. Après la prochaine réduction de moitié en 2024, cela chuterait encore à seulement 3,125 BTC.

Parallèlement à l’augmentation de l’offre de Bitcoins disponible sur le marché, le prix de l’actif numérique a également augmenté. Au début de 2010, il valait quelques centimes, lors du pic du marché haussier de 2017, il a atteint 20 000 $, et au début de novembre 2021, nous avons atteint 69 000 $.

Au moment de la rédaction, la plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de près de 900 milliards de dollars se négocie autour de 47,2 000 dollars.

