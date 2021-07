18e journée de Major League Soccer : aperçu du match des Whitecaps de Vancouver

in

17/07/2021 à 04h00 CEST

le Whitecaps de Vancouver joue ce dimanche à 4h00 son dix-huitième match de Major League Soccer contre le Galaxie dans le Stade BC Place.

le Whitecaps de Vancouver Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au dix-huitième tour après avoir perdu son dernier match contre lui Véritable lac salé par un score de 0-4. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 12 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 12 buts pour et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le LA Galaxie Il a remporté la victoire contre le FC Dallas lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec des buts de Ravéloson, Zubak Oui Cabral, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Whitecaps de Vancouver. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le LA Galaxie il en a remporté huit avec un bilan de 20 buts pour et 18 contre.

En référence à la performance locale, le Whitecaps de Vancouver Il a réalisé des chiffres de deux victoires et trois défaites en cinq matchs joués dans son stade, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui LA Galaxie, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade BC Place. A la maison, le LA Galaxie Ils ont gagné trois fois et perdu deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade BC Place et le bilan est de quatre défaites et quatre nuls en faveur de la Whitecaps de Vancouver. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en juin 2021 et le match s’est terminé sur un résultat 1-2 favorable à la Galaxie.

Actuellement, entre Whitecaps de Vancouver et le LA Galaxie il y a une différence de 15 points au classement. le Whitecaps de Vancouver Il a neuf points dans la surface, se classant à la treizième place. Pour sa part, LA Galaxie il est troisième au classement avec 24 points.