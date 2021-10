19 applications et jeux temporairement gratuits et 41 en vente pour vendredi

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Malgré une semaine lente, j’ai de solides ventes à partager avec tout le monde, y compris des personnes remarquables. Tout d’abord, l’Agent A : un puzzle déguisé, un solide casse-tête pointer-cliquer. Ensuite, j’ai The Escapists: Prison Escape, un jeu d’évasion de prison agréable qui propose une suite également en vente aujourd’hui. Le dernier mais non le moindre est This Is the Police, un drame policier graveleux où vos choix comptent vraiment. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 19 applications et jeux temporairement gratuits et 41 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Anatomie 3D 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Flux d’actualités Prometheus 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours

eReader classique – lecteur de livres 2,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 5 jours

Calculatrice folle – Jeu de calculatrice 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours File Manager Pro (pas de publicité) – SS Explorer 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Mémorisez : Apprenez le vocabulaire IELTS avec des cartes mémoire 4,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Mémorisez : Apprenez des mots vietnamiens avec des cartes mémoire 4,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Metatag Analyzer 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Contrôle de rotation – Contrôle de rotation flottant 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Monster Numbers Full Version : Jeux de maths pour les enfants 2,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 2 jours

Island Heist : jeu d’aventure hors ligne en 3D 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Dungeon Shooter : The Forgotten Temple 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours G’Luck! – Jeu de plateforme 2D à 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Stickman Ghost 2: Gun Sword 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Stickman Ghost Premium : Ninja Warrior 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Connect : monstres mignons et nourriture. Jeu occasionnel 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Draw Lines Pro : Jeux de dessin au trait 2021 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Lettres poilues 3,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Inspire – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 4 jours

Vente

applications

LayerPaint HD 6,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 1 jour

EasyJoin – Un système de communication décentralisé 13,99 $ -> 9,49 $; La vente se termine dans 2 jours Forest Navigator 4,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 2 jours Serveur FTP 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours ProAudio Music Player 3,75 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Maladies infantiles 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Dictionnaire des maladies 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dictionnaire des drogues 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Créateur de logo : conception graphique, modèles de logo 19,99 $ -> 12,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Conditions médicales (HORS LIGNE) 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Money Manager – Expense Tracker & Budget 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Vitamines et minéraux 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Adrian James 6 Pack Abs Workout 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Serveur SSH 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Notes VIP 5,49 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours Acode – éditeur de code puissant 7,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans ? Recettes de cuisson lente BLW 5,49 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ?

Jeux

Devils & Demons Premium 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Voisins de l’Enfer 1 Premium 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Le dernier express 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

C’est la police 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Achikaps Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Agent A : Un puzzle déguisé 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Bleentoro Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Tours enchantées : Bataille dans la forêt 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Knight Eternal: Pixel RPG 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Knight of Heaven: Finding Light RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Bûcheron 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Mirages d’hiver 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours Push Blox 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Vodobanka Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Flocteurs 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Football Drama 4,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours Sasaya 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Les évadés : évasion de prison 6,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 7 jours

The Escapists 2: Pocket Breakout 6,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Sudoku PRO 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Muse Dash 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Pack d’icônes noires Caelus – Icônes linéaires noires 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Caelus Icon Pack – Icônes linéaires colorées 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours Caelus White Icon Pack – Icônes linéaires blanches 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

