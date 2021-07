19 juilletLe pari du 19 juillet fonctionnera-t-il ? Pays-Bas voient les cas monter en flèche à la suite de l’assouplissement – EXPERT | Royaume-Uni | Nouvelles

Mais avec l’augmentation des taux d’infection, des admissions à l’hôpital et des décès, beaucoup considèrent la suppression de toutes les restrictions restantes comme un pari important.

De nombreux scientifiques et experts de la santé ont contesté avec colère l’argument du gouvernement en faveur de la réouverture.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que “le moment est venu de procéder”.

S’exprimant depuis Downing Street, M. Johnson a déclaré : « Passons maintenant à la quatrième étape de notre feuille de route, nous sommes arrivés à une étape de la pandémie où il n’y a pas de réponse facile ou de date évidente pour le déverrouillage.

« Nous avons des cas qui augmentent considérablement – avec plus de 30 000 par jour. Et nous pouvons voir ce qui se passe à travers l’Europe alors que la variante Delta s’installe parmi nos amis.

«Nous savons que nous allons voir plus d’hospitalisations et plus de décès dus à Covid. Mais nous savons aussi que cette vague était clairement prévue par nos scientifiques lorsque nous avons établi cette feuille de route pour la première fois en février.

«Et si quoi que ce soit, jusqu’à présent, nous sommes dans la fourchette moyenne de leurs projections pour les infections et à l’extrémité inférieure de leurs projections pour la mortalité.

« Et nous savons également que si nous devions maintenant reporter cette 4ème étape – par exemple à septembre ou plus tard – alors nous rouvririons à mesure que le temps se refroidit et que le virus acquiert un avantage naturel plus important et lorsque les écoles sont de retour. »