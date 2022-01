19 | Le test d’antigène qui donne des faux positifs (et que la Santé a déjà retiré)

01/09/2022

Le à 15:32 CET

PE

Soyez prudent avec les tests d’antigène que nous achetons en Espagne. La Agence espagnole des médicaments et produits de santé (AEMPS) du Ministère de la Santé vient de lancer une alerte pour cesser la commercialisation et retirer du marché un test d’autodiagnostic pour détecter le covid-19, de la société chinoise Genrui Biotech Inc, pour « une possible augmentation des faux positifs ».

La alerta se ha emitido después de que la autoridad competente irlandesa (HPRA) informara a la AEMPS del cese de comercialización y de la retirada del mercado de manera voluntaria en su país de dicho producto, denominado Genrui Sars-Cov-2 Antigen Test Kit, alors que mener une enquête en raison d’une « augmentation possible des faux positifs ».

Ainsi, l’AEMPS a également ouvert une enquête et comme Mesure préventiven a demandé aux distributeurs de ce produit en Espagne de cesser volontairement la commercialisation et de retirer le produit du marché.