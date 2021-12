19 | L’incroyable sanction imposée par une ville chinoise de 8 millions d’habitants

28/12/2021 à 21:04 CET

Xi’an, capitale de la région chinoise du Shaanxi, reste soumise à un confinement sévère pour le cinquième jour consécutif suite à l’épidémie de Covid-19 chez 200 personnes.

La première mesure que les autorités ont prise, en plus de confiner sa population, est le test massif auquel se soumettent plus de dix millions d’habitants.

La ville chinoise, qui compte plus de huit millions d’habitants, a bloqué le trafic interne ainsi que les communications avec le reste du pays. Tous les vols entrants et sortants de la ville ont été annulés, comme cela s’est déjà produit avec d’autres villes comme Urumqi, Shijiazhuang ou Xiamen.

RESTRICTIONS EXEMPLAIRES

Dans la 10e plus grande ville de Chine, les véhicules ne sont pas autorisés à moins que le but ne soit d’aider à contrôler la maladie. Les nouvelles restrictions imposent également qu’une seule personne du foyer puisse sortir tous les deux jours et uniquement pour acheter des produits essentiels et essentiels. Les autres membres du noyau familial ne peuvent quitter la maison que s’ils doivent effectuer des travaux essentiels ou s’occuper d’affaires urgentes approuvées par leurs employeurs ou communautés.

QUELLES SONT LES SANCTIONS ?

Quiconque enfreint ces restrictions encourt une amende de 500 yuans (ce qui équivaudrait à 78 dollars) mais, surtout, 10 jours d’arrestation en prison.

L’objectif du gouvernement chinois est « zéro covid-19 & rdquor; et il a renforcé les mesures de surveillance pour empêcher l’épidémie de se propager à travers le pays et d’affecter les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, qui auront lieu en février.