19 meilleures tendances d’ongles et idées de design pour l’hiver 2021 à copier

L’hiver n’est pas le meilleur moment de l’année pour beaucoup de choses (euh, le soleil, la chaleur, le bonheur lumineux, etc.), et soyons honnêtes, ce n’est certainement pas le meilleur moment pour vos ongles non plus. Entre les pointes sèches et cassantes et les cuticules qui pèlent (est-ce que quelqu’un d’autre passe par une bouteille d’huile pour cuticules chaque année, ou est-ce juste moi ?), et le fait que vous les gardiez dans vos poches et vos gants pendant des mois, l’hiver n’est pas exactement connu pour être le moment de laisser briller votre manucure. Mais les choses changent !

Si vous pensez actuellement à l’hiver comme à cette période horrible où vous devez arrêter de porter des couleurs d’ongles pastel et arc-en-ciel et des imprimés amusants, détrompez-vous. Les couleurs des ongles d’hiver peuvent aussi être amusantes, et pour vous le prouver, j’ai rassemblé les 19 tendances non ennuyeuses des ongles de l’hiver 2021 à copier dès que possible. Continuez à faire défiler toutes les inspirations, astuces et produits sur les ongles pour les bricoler vous-même en hiver.

1 Ongles Cool-Tone pour l’hiver 2021

Vous savez ce qui va parfaitement avec un temps plus frais ? Ongles cool avec des couleurs froides. Je ne porterai jamais une teinte différente à chaque doigt, et si vous partagez ces mêmes pensées, vous pouvez donnez à vos ongles une sensation très hivernale en alternant plusieurs nuances de vernis à ongles bleu et une touche de vert, comme les ongles ronds montrés ici.

❄️Recréez le look : Ensemble de vernis à ongles bleu 786

2 ongles neutres en amande pour l’hiver

3 Tendance Ongles Mats et Brillants

4 conseils français bleus minces pour l’hiver

5 Tendance Mani multicolore pour l’hiver

6 visages souriants discrets pour l’hiver

Le vernis à ongles marron est l’une des plus grandes tendances des ongles 2021, alors terminez l’année avec un bang et une nuance de brun bangin’ comme ce taupe chaud. Les smileys fondus ont non seulement l’air cool, mais les contours ondulés sont également beaucoup plus faciles à peindre avec votre main non dominante que les cercles parfaits.

❄️Recréez le look : Essie Vernis À Ongles Wild Nude

7 pois nacrés pour l’hiver

Ces tourbillons et ces ongles à pois subtils fabriqués avec différentes nuances de vernis à ongles blancs ressemblent à fonte de la glace et des flocons de neige (mais le joli genre, pas les trucs grossiers et boueux).

❄️Recréez le look : Pinceaux à ongles iFwevs

8 ongles floraux noirs et blancs pour l’hiver

9 conseils verts pour l’hiver 2021

10 imprimé léopard des neiges pour l’hiver 2021

11 ongles bleus et bruns pour l’hiver 2021

12 ongles en opale pour l’hiver 2021

Avec une petite feuille de transfert, vous pouvez transformer un vernis à ongles blanc transparent en un moment opalescent. Ajoutez une touche d’or autour de la bordure de vos ongles avec du vernis à ongles doré pour faire ressembler votre ongle à un bijou.

❄️Recréez le look : Feuilles d’ongles métalliques AIFAIFA

13 ongles à pointe française pour l’hiver

Si tu veux vraiment accentuez vos ongles en forme d’amande, allez avec un mani français allongé. Cette tendance polyvalente pour les ongles aurait l’air cool avec votre uniforme d’hiver, mais peut aussi bien nettoyer pour votre fête de vacances.

❄️Recréez le look : Sally Hansen Hard As Nails French Manucure

14 Mani multi-impressions pour l’hiver 2021

15 vernis à ongles Pop of Neon pour l’hiver 2021

Il n’y a vraiment pas de meilleur moment de l’année pour porter du gris que l’hiver, mais quand la fatigue hivernale commence à s’installer, égayer un peu les choses avec une bande de néon jaune. Et comme même les ongles courts peuvent obtenir ce design, vous n’avez pas besoin de vous passer de gants pour de bons ongles.

❄️Recréez le look : Vernis à Ongles Orly en Glowstick

16 ongles roses et rouges

17 coeurs bleus glacés pour l’hiver

Vous avez le cœur glacial ? Même! Embrassez-le et incorporer des motifs de cœur bleu clair dans votre look d’ongle d’hiver.

❄️Recréez le look : Ensemble Olive & June Blue Crush

18 Mani français demi-lune coloré

19 ongles imprimés en tourbillon pour l’hiver 2021

