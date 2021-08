19 meilleurs shampooings pour cheveux crépus et voies de migration 2021

Katie Buckitner

Considérez ceci comme votre rappel quotidien que les frisottis et les mèches rebelles sont 100% beaux et qu’il n’y a littéralement aucun besoin de les «réparer» ou de «combattre». Ce que vous avez décidé de faire avec vos cheveux dépend entièrement de vous, qu’il s’agisse de les embrasser et de les rehausser ou de les adoucir et de les lisser. Et pendant ces jours où vous voulez essayer quelque chose d’un peu plus élégant, vous devez entrer dans votre routine avec la bonne gamme de produits. Le premier pas? Découverte un shampooing hydratant qui minimisera les mèches rebelles sans décaper vos cheveux ni vous alourdir.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que tous les shampooings sans frisottis ne sont pas créés de la même manière (pensez: ce qui fonctionne pour les cheveux fins de votre ami ne fera pas l’affaire pour vos boucles). Donc, pour vous aider à trouver la bonne formule pour votre type de cheveux, j’ai rassemblé les 19 meilleurs shampooings absolus pour les frisottis, y compris un nettoyant sans sulfate idéal pour les boucles, une option de renforcement pour les pointes abîmées, et bien plus encore.

Meilleur shampooing sans sulfate pour cheveux crépus

Nettoyant réparateur Curls Blueberry Bliss

Le nom du jeu est l’hydratation lorsqu’il s’agit de ce nettoyant lissant rebelle de Curls. Avec ingrédients hydratants comme les myrtilles (elles sont également riches en vitamines C et B), le jus de feuilles d’aloès et l’extrait de camomille, cette formule sans sulfate agit pour adoucir vos cheveux et apaiser votre cuir chevelu pendant que vous nettoyez. C’est un gagnant-gagnant, vraiment.

Meilleur shampooing parfumé pour cheveux crépus

Monday Haircare Shampooing Lissant

Faites défiler les critiques élogieuses sur Ulta et une chose devient très claire : ce shampooing sent bon (comme, préparez-vous à recevoir des tonnes de compliments). outre laissant vos cheveux super frais et propres, la formule aide également à éliminer les frisottis ou les mèches rebelles avec des hydratants comme l’huile de noix de coco, la glycérine et le beurre de karité. Il contient également une dose de vitamine E pour garder vos cheveux et votre cuir chevelu en bonne santé.

Meilleur shampooing sans frisottis pour les éruptions cutanées

Mizani Press Agent Shampooing Lissant Thermique Sans Sulfate

Considérez ce shampooing lissant comme le parfait premier pas dans n’importe quel blowout à la maison ou presse à soie. Il est léger, sans sulfate et enrichi d’extrait d’agave et d’huile d’argan pour hydrater les frisottis, les mèches rebelles ou les pointes fourchues. Passez-le dans vos cheveux humides et il aidera à nettoyer et à démêler en douceur, vous laissant une ardoise complètement propre pour le reste de votre routine.

Meilleur shampooing et traitement pour cheveux crépus

Duo Color Wow Sparkle + Shine pour cheveux sans frisottis

NGL, ce duo shampoing et soin s’accorde à merveille pour hydrater et lisser vos cheveux. Commencez avec le shampooing (il est léger, sans danger pour la couleur et nettoie vos cheveux sans les assécher), suivez avec votre revitalisant préféré et vaporisez sur le sans rinçage après le séchage à la serviette (il va protégez vos cheveux de l’humidité et ajoutez une brillance de niveau supérieur).

Meilleur shampooing contre les frisottis pour cuir chevelu sensible

Shampooing soin de la peau Seen sans parfum

Je comprends : il est difficile de trouver un shampooing hydratant et lissant quand on a un cuir chevelu ultra-sensible, mais cette option douce fait l’affaire. Il est non comédogène (c’est-à-dire il est formulé pour ne pas obstruer vos pores), sans parfum et hydratant en douceur (c’est grâce à l’hémisqualane et au bisabolol qui flottent dans la formule), donc le jour du lavage n’a vraiment pas à être irritant.

Meilleur shampooing hydratant pour cheveux crépus

Shampooing hydratant à la menthe d’Adwoa Beauty

Astuce : vos frisottis peuvent en fait être un signe que vos cheveux manquent d’hydratation. C’est là que ce shampooing hydratant entre en jeu – le jus de feuille d’aloès et l’huile de baobab de la formule sont combinés pour lissez et revitalisez vos cheveux en douceur pendant que vous les nettoyez. Et en prime, il contient également des huiles de gaulthérie, de menthe verte et de menthe poivrée pour apaiser les irritations du cuir chevelu.

Meilleur shampooing pour cheveux bouclés et crépus

Ouidad Advanced Climate Control Shampooing Défrizzing

Si vous recherchez un look plus lisse et sans mèches rebelles, vous voudrez à tout prix éviter l’humidité. Ce shampooing sans sulfate vous aide à y arriver, grâce au beurre de karité, au beurre de murumuru et aux céramides de la formule (qui aident tous hydrater vos cuticules et lisser la surface de vos boucles). N’oubliez pas de suivre avec un revitalisant crémeux, d’accord ?

Meilleur co-lavage pour cheveux crépus

Aunt Jackie’s Flaxseed Recipes Nettoyant co-lavage hydratant anti-frisottis Purify Me

Si les shampooings traditionnels dessèchent généralement vos cheveux de type 3 ou 4, vous adorerez ce revitalisant nettoyant doux de Aunt Jackie’s. Non seulement il décompose l’accumulation de produit et l’huile (bonjour, vinaigre de cidre de pomme), mais il aide à hydrater et à minimiser les frisottis (‘sup, avocat et noix de coco).

Meilleur shampooing pour cheveux crépus et pointes fourchues

Shampooing anti-frisottis au lait de coco IGK Thirsty Girl

Ce shampooing joliment emballé fait deux choses : Le lait de coco de la formule aide à lisser et à renforcer les pointes fourchues cassantes, tandis que l’acide hyaluronique emprisonne l’hydratation et élimine les frisottis. Oh, et il est également exempt de sulfates, de parabènes et de vaseline. Impressionnant, non ?

Meilleur shampooing pour cheveux colorés et crépus

Shampooing Perfection Lisse Pureology

Envie de lisser vos frisottis et mèches rebelles tout en préservant la couleur de vos cheveux ? Ce shampooing (qui a des centaines d’avis 5 étoiles sur Ulta, d’ailleurs) est enrichi de graines de tournesol et vitamine E pour aider à améliorer et à protéger votre travail de teinture, tandis que le beurre de karité hydrate en profondeur.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux crépus

Shampooing désaltérant pour boucles à la noix de coco Ogx

La clé pour lisser les frisottis ? Humidité, humidité, humidité. Ce shampooing lissant fait appel à huile de coco ultra-hydratante et miel doux brillance pour ne donner à vos cheveux que ça (et pour moins de 10$, rassurez-vous).

Meilleur shampooing pour cheveux faibles et crépus

Briogeo Don’t Despair, Repair Super Moisture Shampoo

Ce shampooing pour les frisottis et les mèches rebelles regorge d’ingrédients qui renforcent les cheveux – pensez à la biotine (qui empêche les cassures), à l’extrait d’algue riche en antioxydants et aux vitamines B. Formule impressionnante à part, c’est léger, hydratant et laisse vos cheveux lisses comme l’enfer.

Meilleur shampooing pour cheveux abîmés et crépus

Shampooing d’entretien Olaplex No.4 Bond

Olaplex No. 4 est le shampooing du Saint-Graal pour toute personne ayant les cheveux abîmés, décolorés ou teints, grâce à sa capacité à réparer les liaisons kératiniques brisées dans la tige capillaire. Chaque fois que vous l’utilisez, attendez-vous à ce que vos cheveux paraissent et se sentent plus sains (avec sensiblement moins de frisottis et de mèches rebelles aussi).

Meilleur shampooing pour cheveux fins et crépus

Shampooing sans frisottis Living Proof

Comme toute personne aux cheveux fins et crépus le sait bien, trouver un shampoing qui lisse vos mèches rebelles sans vous alourdir totalement est une pure salope. C’est là que ce shampooing léger et sans sulfate entre en jeu – il nettoie et apaise vos cheveux duveteux en douceur sans laisser de résidus.

Meilleur shampooing pour cheveux secs et crépus

Shampooing Hydratation Rahua

Ce shampooing pour cheveux crépus a un effet hydratant sérieux, grâce aux huiles amazoniennes de sa formule (morete, rahua et sacha inchi). Même les brins les plus secs sont laissés splus souvent, plus brillant et plus lisse.

Meilleur shampooing pour cheveux épais et crépus

Davines Love Shampooing Lissant

Ce shampooing esthétique est une aubaine pour les types de cheveux crépus et crépus. L’ingrédient héros est l’olive minuta, qui dynamise les cheveux avec des acides gras et de la vitamine E pour lisser les frisottis et les mèches rebelles à chaque lavage.

Meilleure barre de shampooing pour cheveux crépus

Ethique Frizz Wrangler Shampoo Bar pour cheveux normaux à secs

D’accord, d’accord, ce n’est pas votre nettoyant moyen, mais écoutez-moi : cette petite barre de shampooing est formulée avec des éliminateurs de frisottis comme la noix de coco et le beurre de cacao, et c’est le équivalent à trois bouteilles de shampoing liquide. Cvous soucier de vos cheveux et de l’environnement ne sont pas incompatibles, vous tous.

Meilleur shampooing anti-humidité pour cheveux crépus

Shampooing anti-âge anti-frisottis Alterna Caviar

Si vos cheveux frisent à la seconde où vous sortez, vous avez besoin de ce shampooing anti-humidité dans votre vie dès maintenant. Le la formule légère mais crémeuse laisse vos cheveux doux et brillants— Et en fait, ça reste ainsi longtemps après que vous soyez sorti de la douche.

Meilleur shampooing quotidien pour cheveux crépus

R + Co Télévision Shampoing Parfait pour les Cheveux

Ce petit shampooing mignon tire ses capacités de lutte contre les frisottis de la glycérine (qui aide à maintenir l’équilibre hydrique de vos cheveux), de l’huile de graines de babassu (un hydratant super efficace) et extrait de fleur de souci (qui apaise le cuir chevelu sec et les pellicules). Donc, euh, ouais, ça cible un peu tous les besoins de tes cheveux à la fois.



