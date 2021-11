19 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Bienvenue dans le résumé des nouvelles de 6h30 sur ComputerHoy.com. L’actualité technologique des dernières heures, en gros titres et en lien, pour que vous puissiez développer les informations dont vous avez besoin.

A partir de 2023, toutes les grandes entreprises technologiques devront payer un impôt minimum de 15% dans tous les pays où ils opèrent, peu importe où ils ont leur siège.

Après 9 ans, Tesla commence à ouvrir ses Superchargeurs aux voitures d’autres marques. Il en compte 25 000 répartis dans le monde.

Hier, nous avons également publié analyse complète des téléphones Xiaomi Mi 11T et du Motorola Edge 20 Pro. Ne les manquez pas !

Actualités technologiques

Le G20 approuve l’augmentation des impôts sur toutes les grandes entreprises technologiques, mais nous le paierons sûrement nous-mêmes. Lire les nouvelles

Le nouveau format de disque 5D stocke 500 To de données dans la taille d’un CD. Lire les nouvelles

Pour la première fois, Tesla permet à d’autres marques de voitures d’utiliser ses Superchargeurs. Lire les nouvelles

Téléphones portables

La marque pionnière de téléphones portables à écran pliable a le Royole FlexPai 3 ready, avec un design très différent. Lire les nouvelles

Xiaomi 11T, l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter pour moins de 500 euros. Lire notre analyse et avis

Comment fonctionnent les styles de photo de l’iPhone 13 ? Lire le rapport

Que propose le Motorola Edge 20 Pro ? Nous vous disons le bon et le mauvais dans notre analyse complète et avis

Ordinateurs et tablettes

Le nouvel ordinateur portable Lenovo ThinkBook Plus avec une tablette sur le clavier est filtré. Lire les nouvelles

Comment exécuter d’anciens programmes sous Windows 10 et Windows 11. Lire le didacticiel

Quelle est la différence entre 192.168 0.1 et 192.168 1.1 ? Lire le tutoriel

Mode de vie

Les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro d’Apple lancent également un nouvel audio spatial 3D. Lire les nouvelles

C’est le nouveau produit de Mercadona qui rend les réseaux sociaux fous. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Marvel pourrait miser sur les animes dans ses futurs projets. Lire les nouvelles

The Book of Boba Fett, le spin-off du Mandalorian, présente sa première bande-annonce. Lire les nouvelles

Control, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age Inquisition et six autres jeux gratuits avec Prime Gaming. Lire les nouvelles

Moteur

Ce sont les principaux changements de la DGT qui arriveront dans les semaines à venir sur nos routes, et c’est ainsi qu’ils vous affectent. Lire les nouvelles

Tout ce que nous savons pour l’instant sur la Porsche Cayman 2023 électrique. Lire les nouvelles

Pourquoi il faut bien choisir le masque lors du passage du permis de conduire. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Des choses que les hôtesses veulent que vous sachiez et n’osent pas vous dire. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!