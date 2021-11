19 offres Cyber ​​Monday de dernière minute que tout utilisateur Android doit voir

Eh bien, ça a été une explosion, les enfants, mais le Cyber ​​Monday touche à sa fin. Cependant, les accords ne sont pas encore conclus, et nous non plus. Si vous avez profité des offres téléphoniques du Cyber ​​Monday, vous ne devriez pas laisser le temps passer ce soir sans acheter quelques accessoires clés pour votre nouveau téléphone.

Si vous n’avez pas acheté de nouveau téléphone aujourd’hui, ce n’est pas un problème. Votre téléphone mérite quelque chose de bien après avoir subi vos abus tout au long de cette année, comme un excellent chargeur sans fil ou de nouveaux écouteurs malades avec suppression active du bruit. (Sérieusement, si vous rentrez chez vous pour Noël cette année, les écouteurs ANC sont un must absolu.)

PopSockets PopGrips | Économisez 15%



Des couleurs unies classiques aux conceptions sous licence de Disney, DC, de la NFL et plus encore, il existe littéralement un PopSockets PopGrip pour chaque occasion. Votre nouveau (ou pas si nouveau) téléphone mérite un PopGrip pour plus de style, et vos doigts vous remercieront pour moins de tension lorsque vous tenez votre téléphone pendant des heures.

À partir de 7 $ sur Amazon

Support universel pour smartphone PhoneProp | Économisez 18%



Cela va sembler être un choix terne parmi un vaste et infiniment divers supports de smartphones, mais le PhoneProp est génial pour deux raisons. Tout d’abord, il est ouvert au milieu, ce qui facilite le retour à la maison si vous utilisez la navigation gestuelle et que vous devez balayer à partir du bord inférieur. Deuxièmement, le canal en bas permet de mieux rediriger l’audio de votre haut-parleur inférieur.

9 $ sur Amazon

Anker 20W PowerPort III | Économisez 25 %



L’Anker PowerPort III offre des vitesses de charge allant jusqu’à 20 W via un seul port USB-C. Il offre également une conception de prise pliable, ce qui le rend parfait à jeter dans votre sac pour garder vos appareils chargés pendant que vous êtes en déplacement.

12 $ sur Amazon

Chargeur mural USB C pliable Baseus 65W 3 ports | Économisez 45 %



65 W et deux ports USB-C signifient que vous pourrez charger rapidement votre téléphone et votre ordinateur portable en même temps, et le port USB-A est là au cas où vous auriez besoin de recharger une montre intelligente ou un accessoire plus ancien.

28 $ sur Amazon

Support de charge sans fil Belkin BoostCharge 15W | Économisez 50 %



Plus élégant et adaptable que le nouveau Google Pixel Stand et beaucoup plus petit que le support de charge sans fil de Samsung, le support Belkin BoostCharge prend en charge une charge de 15 W sur les Pixel, de 10 W sur le Galaxy et de 7,5 W sur les iPhones.

23 $ sur Amazon

Alliage Anker PowerWave | Économisez 20%



Notre chargeur sans fil préféré sur le marché, le PowerWave Alloy peut produire 15 W pour les quelques appareils qui le prennent actuellement en charge, plus 10 W/7,5 W/5 W pour tout le monde selon les besoins, de Samsung à Apple et au-delà. Il a un look élégant et accepte les adaptateurs muraux Power Delivery ou Qualcomm QuickCharge.

25 $ chez Amazon 31 $ chez Walmart

iOttie iON Wireless Duo 15W | 18% de réduction



Si vous cherchez à faire des folies, ce chargeur iOttie est certifié pour fournir jusqu’à 15 W de charge pour les téléphones Google Pixel. Ou, si vous préférez, vous pouvez partager 5W avec un accessoire séparé comme une montre connectée ou des Pixel Buds.

40 $ sur Amazon

Anker Powerline III Flow, câble USB C vers USB C 100W 6ft | Économisez 20%



Quoi de mieux qu’un câble durable ? Celui qui correspond à votre téléphone! Le Powerline III Flow est disponible dans une demi-douzaine de couleurs allant d’un jaune vif à un vert sauge doux à ce violet assez attrayant.

À partir de 18 $ sur Amazon

Anker Nouveau câble en nylon USB C vers USB C (6 pi 60 W, paquet de 2) | Économisez 33%



Si vous êtes prêt à vous ennuyer avec des câbles noirs unis, ce pack de 2 anciens câbles d’Anker couvrira vos besoins en câbles à la maison et au travail.

À partir de 12 $ sur Amazon

Carte mémoire Samsung 256 Go EVO Select Plus MicroSD + adaptateur | Économisez 38 %



La gamme populaire Evo Select de Samsung a fait l’objet d’une mise à jour majeure plus tôt cette année et Cyber ​​Monday nous offre de grosses remises dessus. Alors que de nos jours, de moins en moins de téléphones utilisent des cartes microSD, si le vôtre le fait, c’est celui-ci qu’il faut acheter.

25 $ sur Amazon

Soundcore Liberty Air 2 Pro (économisez 40 $)



Pour la qualité des écouteurs que vous obtenez, il est difficile de battre ce prix. Ils sont dotés de la technologie de pilote PureNote, d’une suppression active du bruit ciblée, et vous pouvez obtenir jusqu’à 26 heures de temps de lecture, avec 7 heures sur les écouteurs à partir d’une seule charge et 3 charges ultérieures à partir de l’étui de charge.

90 $ sur Amazon

Jabra Elite Active 75t | Économisez 80 $



Avec une résistance à l’eau IP55, une autonomie phénoménale et un excellent confort, les excellents écouteurs Elite Active 75t de Jabra sont une bonne affaire à près de la moitié du prix d’origine.

100 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Watch 4 (Économisez 90 $)



Vous pouvez obtenir 50 $ de réduction sur la Samsung Galaxy Watch 4 dans toutes les couleurs, tailles et configurations chez presque tous les grands détaillants ce Cyber ​​Monday. Samsung vous offrira un bracelet de montre gratuit dans votre style et votre couleur, et Amazon vous offrira le modèle 2021 du chargeur sans fil Samsung Duo.

À partir de 200 $ chez Samsung (Bracelet de montre gratuit) À partir de 200 $ chez Amazon (Chargeur sans fil gratuit)

Caseology Nano Pop (Économisez jusqu’à 60%)



Il s’agit de notre coque Galaxy S21 préférée sur le marché aujourd’hui, alliant un profil mince et adhérent à des coloris bicolores accrocheurs pour une coque distincte, protectrice et adaptée aux poches. Certains coloris ont des coupons de réduction supplémentaires de 20 %, alors assurez-vous de les couper avant de passer à la caisse.

Spigen Liquid Air Armor (économisez jusqu’à 35%)



Le Liquid Air Armor offre une excellente adhérence, un motif sobre, et dans le cas du Galaxy S21 Ultra, la version Air P est le meilleur étui S-Pen du marché. Ce n’est pas un aimant à charpie comme Samsung ou encombrant comme des étuis folio.

Série d’avant-garde d’ArmadilloTek | Économisez 20%



La série Vanguard est dotée d’une béquille durable qui peut servir de poignée de téléphone, pour ceux d’entre nous qui soutiennent notre téléphone avec des notes d’appels vidéo tout en travaillant.

Ringke Fusion Compatible avec Google Pixel 6 | Économisez 20%



Ringke propose sa coque transparente (et clairement résistante) pour Pixel 6 en deux variantes. La version entièrement transparente reflète plus de lumière et laisse transparaître tous les détails de votre Pixel 6. Bien qu’il ne soit pas encore disponible, il existe également une variante mate qui vous donnera le même aspect givré que le boîtier officiel de Google sans être aussi chère (ou aussi glissante).

11 $ sur Amazon (clair) 11 $ sur Amazon (clair mat)

Coque Google Pixel 6 Weycolor | Économisez 20%



Disponible en sept couleurs, cet étui en TPU flexible ajoute une adhérence et un léger bord autour de ce grand module de caméra afin qu’il ne soit pas assis sur son bord sur votre table ou votre bureau.

8 $ sur Amazon

Poignée Incipio pour Pixel 6 Pro | Économisez 20%



Incipio sait fabriquer des coques qui protégeront votre précieux Pixel 6 Pro sans le transformer en brique. Bien sûr, la protection contre les chutes de 14 pieds vous offre une tranquillité d’esprit si votre téléphone tombe de la table ou de l’échelle, mais les bosses à trois points surélevées le long des pare-chocs gauche et droit devraient vous éviter d’avoir à tester cette affirmation.

32 $ chez Incipio

Si vous avez acheté un nouveau téléphone aujourd’hui, il y a deux choses que vous devez acheter pour votre téléphone, quoi qu’il arrive aujourd’hui: un étui et un protecteur d’écran. Je suis sérieux, vous devez protéger votre téléphone avant et arrière si vous voulez qu’il dure. La gravité attend juste que vous perdiez votre emprise et que vous ameniez votre nouveau partenaire brillant à la solidité fracassante de la planète Terre, et briser l’écran de votre tout nouveau téléphone est un déchirement dont personne n’a besoin à cette période de l’année.

Nous avons des collections de coques pour chaque smartphone qui était en vente ce week-end de vacances, et des rafles de protecteurs d’écran dont vous devriez absolument profiter avant que ces remises ne se transforment en citrouilles à minuit, heure du Pacifique.

