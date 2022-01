19 | Pfizer a déjà une date pour son nouveau vaccin contre la variante omicron

01/10/2022

Nous pourrions avoir un vaccin efficace contre l’omicron bien plus tôt que prévu. Aujourd’hui, la société pharmaceutique américaine Pfizer, a assuré qu’il espère avoir une liste en mars prochain un nouveau vaccin contre le covid-19, en particulier, celui qui augmente l’immunité contre la variante omicron.

Le PDG de Pfizer, Albert BourlaIl a expliqué qu’il n’est pas encore clair si ce nouveau produit sera nécessaire, mais a déclaré que son entreprise commençait déjà à fabriquer les premières doses étant donné que certains pays souhaitent les avoir le plus tôt possible.

« L’espoir est que nous réalisions quelque chose qui a une bien meilleure protection, notamment contre les infections, car la protection contre les hospitalisations et les maladies graves en ce moment est raisonnable avec les vaccins actuels, tant que la troisième dose a été administrée », a déclaré Bourla à la télévision CNBC.

Le PDG de Pfizer a expliqué que la nouvelle version cherche un immunité accrue avant omicron, mais offrirait toujours une protection contre d’autres variantes.

Bien que le produit soit prêt en mars, Bourla a clairement indiqué qu’il restait ne sait pas si son utilisation sera nécessaire, doute qu’il ait étendu à l’utilisation d’une quatrième dose du vaccin actuel, que des pays comme Israël ont déjà commencé à tester.

« Je ne sais pas s’il y a besoin d’une quatrième dose de rappel, mais il faut la tester. nous ferons des expériences« , Il a dit.

Pendant ce temps, la société Moderna espère disposer d’une nouvelle dose de rappel de son vaccin à l’automne prochain. spécialement conçu pour lutter contre la variante omicron, a déclaré lundi son PDG, Stéphane Bancel, également interrogé par CNBC.

Bancel a expliqué que la société est en conversations avec les autorités sanitaires du monde entier décider de la meilleure stratégie pour administrer cette dose possible à la chute de l’hémisphère nord.

« Il y a des discussions tous les jours. Nous voulons être prêts avec le meilleur produit possible pour l’automne 2022 », a souligné l’exécutif.

En décembre, lorsqu’elle a annoncé le début des essais cliniques plus tôt cette année pour la nouvelle dose de rappel, Moderne Il a déjà prévenu que, si ceux-ci réussissaient, il faudrait encore des mois pour que le produit soit disponible.

La firme de biotechnologie a cependant déjà conclu des accords avec des pays comme le Royaume-Uni, la Corée du Sud ou la Suisse d’une valeur d’environ 18,5 milliards de dollars.

Bancel a déclaré aujourd’hui que Moderna a la capacité de fournir entre deux et trois milliards de doses de rappel cette année et il a assuré que les difficultés ne sont plus dans le volume de production, mais plutôt dans la distribution, notamment dans les pays en développement.

En ce sens, l’exécutif a déclaré qu’en novembre dernier, son entreprise avait entre 50 et 100 millions de doses en attente d’être expédiés vers les pays à faible revenu.

Moderna avait déjà prévu le mois dernier qu’elle allait commencer à travailler sur l’adaptation de son produit à la nouvelle variante omicron, qui il infecte de nombreuses personnes vaccinées.

Selon des études, les vaccins continuent de réduire considérablement la possibilité de souffrir d’un cas grave, protection encore plus grande dans le cas des personnes ayant récemment reçu une dose de rappel.