19 photos étonnantes de visages de plongeurs en compétition

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai l’impression que tous les quatre ans, je me mets à regarder des plongeons aux Jeux olympiques et je suis émerveillé par ce que les êtres humains peuvent réaliser sur les tremplins et les plates-formes.

De plus, je ne peux m’empêcher d’aimer les photos des visages que prennent les plongeurs lors de leurs plongées, car leur concentration et leur détermination ressortent si bien sur les photos.

La semaine dernière, j’ai rassemblé une galerie de plongeurs synchronisés qui font leur truc, ce qui est juste un événement incroyablement beau.

Voyons maintenant quelques-uns des visages que les plongeurs ont réalisés jusqu’à présent à Tokyo, car ils sont plutôt géniaux.

