19 points au Qatar de plus que la victoire d’Esteban Ocon en Hongrie

Le PDG d’Alpine Laurent Rossi a affirmé que la victoire d’Esteban Ocon en 2021 en Hongrie n’était pas le moment le plus important de leur saison.

Ocon s’est avéré le plus improbable des vainqueurs en 2021 alors qu’il s’est imposé lors d’un Grand Prix de Hongrie chaotique, aidé par son coéquipier Fernando Alonso qui a veillé à retarder la charge de Lewis Hamilton dans le peloton suffisamment longtemps pour s’assurer qu’il ne pourrait plus menacer Ocon.

Ces 25 points d’Ocon à eux seuls étaient énormes pour la saison d’Alpine, le constructeur français s’étant assuré la 5e place du championnat des constructeurs.

Cependant, lorsqu’il s’agissait de signifier que l’équipe apprenait et progressait, Rossi a estimé que la Hongrie n’était pas l’exemple le plus agréable.

Au lieu de cela, il a d’abord choisi le Qatar où Fernando Alonso a terminé P3, son premier podium depuis la Hongrie 2014, tandis qu’Ocon a obtenu la P5.

Rossi a même placé la P4 d’Ocon en Arabie saoudite en tête de liste, le Français manquant de peu un podium là-bas alors que Valtteri Bottas de Mercedes l’a emporté dans une charge dans la ligne droite jusqu’à la ligne d’arrivée.

« C’était un grand moment de la saison, une déclaration du bon travail que nous avons accompli », a déclaré Rossi à propos de la victoire d’Ocon en Hongrie, cité par Motorsport.com.

« Mais je dirais, et c’est surprenant pour tout le monde, que ce n’était pas autant que les 19 points que nous avons marqués pour le podium et la cinquième place au Qatar, ou la solide finition avec la quatrième place d’Esteban en Arabie saoudite.

« C’est plus la progression, l’apprentissage et l’amélioration constante de l’équipe qui sont de bon augure pour l’avenir de la marque. La victoire était excellente, ne vous méprenez pas, mais cela s’est produit dans des circonstances spécifiques.

« Nous avons tenu 65 tours donc nous l’avons mérité, mais dans des conditions de course normales, comme les dernières, c’est ce qui me rend confiant et fier avec l’équipe. C’était aussi important que la victoire.

Le nouveau règlement pour 2022 offre à des équipes comme Alpine la possibilité d’augmenter la hiérarchie, tandis qu’une toute nouvelle unité de puissance est en préparation pour faciliter cette quête.

Rossi doute que l’équipe prenne du recul à partir de 2021. Au lieu de cela, il est confiant de se rapprocher des équipes à venir.

Alpine à plusieurs reprises s’est battu contre Ferrari et McLaren, qui ont disputé le « meilleur du reste » au milieu de terrain en 2021, la Scuderia terminant finalement en tête, tandis que Mercedes et Red Bull étaient les prétendants au titre.

« Nous ne sommes pas nerveux parce que nous allons gagner beaucoup, il y a beaucoup d’avantages pour nous », a expliqué Rossi alors qu’il envisageait le nouveau règlement.

«Bien sûr, on peut faire pire que l’an dernier mais j’en doute.

« Je pense que nous avons un bon développement différent en ce qui concerne le moteur, ce qui est nécessaire. Nous avons un bon développement également sur la voiture, et nous respectons la feuille de route que nous nous sommes fixée pour le début de la saison.

« Cela nous rapprochera – peut-être pas du niveau des meilleures équipes, mais nous ne savons pas.

« Nous supposons que si nous gagnons des points sur l’aérodynamisme, des points sur les kilowatts et sur le déploiement de l’énergie électrique, nous comblerons l’écart au mieux – c’est s’ils continuent également à progresser. »