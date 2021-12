19 stars partagent leurs choix de bougies : Kris Jenner, Kyle Richards et plus

« Une autre grande bougie est NEST. Tout le monde aime une bougie parfumée NEST. C’est le parfum de pin », a déclaré Margaret Josephs dans sa liste de choix de cadeaux de vacances Amazon. Sa mère Marge Sr. a déclaré: « C’est merveilleux. J’en ai plusieurs dans mon appartement parce que ce sont les meilleurs. » Margaret a ajouté : » De plus, nous n’avons pas eu de vrais arbres cette année, donc ça sent comme si vous aviez un vrai arbre. Le parfum NEST est tellement délicieux. Il traverse vraiment toute la maison. Je l’adore. «

Kyle Richards et Kathy Hilton ont inclus cette bougie dans leur liste de choix de cadeaux de vacances. Kyle a partagé : « Les bougies NEST sont mes préférées. Pour moi, ce sont les plus belles. Leur bougie de vacances sent bon et vous ne pouvez jamais vous tromper en l’apportant chez quelqu’un en cadeau. »

Kathy a le même amour pour les bougies NEST, remarquant : « Ces bougies sont si joliment faites et elles durent des heures. Nicky [Hilton]’s mariage, elle les avait à l’intérieur où nous avons fait la cérémonie. Nous en avons eu un bleu. Oh, c’est tellement magnifique. Vraiment beau. Je pense qu’une bougie est votre meilleur pari. »

Cette bougie a plus de 5 900 avis Amazon cinq étoiles.