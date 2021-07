196 pays s’unissent pour protéger la nature

19/07/2021 à 13h30 CEST

Préserver et protéger la nature et stopper l’extinction de nombreuses espèces c’est l’objectif d’un plan ambitieux du Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB). Il s’intitule Global Framework for Nature Management, contient 21 objectifs à atteindre d’ici 2030 et a été publié à la veille de la conférence historique sur le climat qui se tiendra en novembre au Royaume-Uni, la COP26. Il a créé une alliance mondiale : il a déjà été approuvé par les 196 pays qui composent le CBD, dont l’Espagne.

Le plan poursuit ralentir la perte de biodiversité et orienter et harmoniser les mesures adoptées dans le monde pour « préserver et protéger la nature et ses services essentiels ».

Bref, ralentissez et inverser la destruction écologique de la Terre d’ici la fin de cette décennie et que les humains pourront vivre en harmonie avec la nature en 2050.

Le projet comprend un plan de protéger au moins 30% des zones terrestres et marines du monde, réduire de moitié la perte de nutriments dans l’environnement et éliminer les déchets plastiques.

Réduire le nombre d’espèces menacées

Réduire le nombre d’espèces menacées« Le projet vise à promouvoir une action urgente à mener par les gouvernements et l’ensemble de la société, y compris les peuples autochtones et les communautés locales », a déclaré la secrétaire exécutive de la Convention, Elizabeth Maruma mrema.

L’un des objectifs du projet est d’étendre les écosystèmes de 15 % pour maintenir des populations saines et résilientes de toutes les espèces et réduire le nombre d’espèces menacées à 10 fois moins qu’aujourd’hui.

Il serait donc possible de réduire le nombre d’espèces menacées de disparition à environ 500, puisque selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il y a actuellement environ 5 200 espèces en danger d’extinction: 25% de mammifères et amphibiens, 34% de poissons, 20% de reptiles et 11% d’oiseaux.

Mais d’abord, d’ici 2030, il est prévu de sauvegarder 90 % de la diversité génétique des espèces sauvages et domestiquées.

Le Cadre pour la protection de la nature et la préservation de la biodiversité, en cours d’élaboration depuis plus de deux ans, sera affiné lors des consultations en ligne entre les gouvernements plus tard cet été.

Il sera ensuite présenté en vue de négocier le texte final lors d’un sommet clé de la réunion des 196 parties à la Convention dans la ville chinoise de Kunming.

Récupérer les écosystèmes naturels d’ici 2050

Récupérer les écosystèmes naturels d’ici 2050« Une action politique urgente est nécessaire aux niveaux mondial, régional et national pour transformer les modèles économiques, sociaux et financiers, afin que les tendances qui ont aggravé la perte de biodiversité se stabilisent d’ici 2030 et permettent la récupération des écosystèmes naturels dans les vingt prochaines années, avec des améliorations nettes d’ici 2050 & rdquor;, a affirmé Maruma Mrema.

le objectifs clés pour protéger la nature et la biodiversité comprennent :

-Assurer qu’au moins 30 % des aires terrestres et marines du monde (en particulier celles qui revêtent une importance particulière pour la biodiversité et ses contributions à l’homme) soient conservées grâce à des systèmes d’aires protégées efficaces, gérés de manière équitable, écologiquement représentatifs et bien connectés (et d’autres aires efficaces basées sur des aires ). mesures de conservation).

­– Prévenir ou réduire le taux d’introduction et d’établissement d’espèces exotiques envahissantes de 50 % et contrôler ou éradiquer ces espèces pour éliminer ou réduire leurs impacts.

-Réduire pollution de toutes sources à des niveaux qui ne nuisent pas à la diversité biologique et aux fonctions des écosystèmes ou à la santé humaine; Oui réduire la perte de nutriments dans l’environnement d’au moins la moitié, les pesticides d’au moins les deux tiers et l’élimination du déversement de déchets plastiques.

-Utiliser Approches écosystémiques pour contribuer à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, en contribuant au moins 10 gigatonnes d’équivalent CO2 par an à l’atténuation ; Oui garantir que tous les efforts d’atténuation et d’adaptation évitent les impacts négatifs sur la biodiversité.

– Rediriger, réutiliser, réformer ou éliminer incitations nuisibles à la biodiversité de manière juste et équitable, en les réduisant d’au moins 500 milliards de dollars par an.

-Augmenter les ressources financières de toutes sources d’au moins 200 milliards de dollars par an et augmenter les flux financiers internationaux vers les pays en développement d’au moins 10 milliards de dollars par an vers les pays en développement.

-Garantir que toutes les zones dédiées à l’agriculture, l’aquaculture et la foresterie soient gérées de manière durable, notamment par la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, augmentant la productivité et la résilience de ces systèmes de production.

–Maintenir et augmenter les contributions de la nature à la régulation de la qualité de l’air, de la qualité et de la quantité de l’eau, et à la protection contre les risques et les événements extrêmes au profit de tous

-Augmenter la superficie des espaces verts et bleus dans les zones urbaines et autres zones densément peuplées, l’accès à ces espaces et les avantages qu’ils procurent pour la santé et le bien-être humains.

Avant-projet de Cadre mondial pour la biodiversité : https://www.cbd.int/doc/c/0671/4456/ff4979877c8a9a910912689e/wg2020-03-03-es.pdf

