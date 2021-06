1968, le seul championnat d’Europe en Italie

02/06/2021 à 22:39 CEST

Alex Carazo

Aussi étrange que cela puisse paraître pour une équipe qui abrite pas plus et pas moins de quatre Coupes du monde dans ses vitrines, l’Italie n’a réussi à s’imposer comme championne qu’en une seule édition du Championnat d’Europe de son histoire. Une génération dirigée par des noms comme Fachetti, Rivera, Mazzola ou alors Riva, et où un très jeune homme commençait déjà Dino zoff, qui, deux ans plus tard, atteindrait la finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

Déjà 53 ans de la première et unique Eurocup, à ce jour, de l’Azzurra, dans une phase finale qui s’est déroulée précisément dans le pays transalpin. Le tournoi avait trois sites : Naples, Florence et Rome, et a été témoin de la seule finale de l’histoire qui a dû être décidée avec un match de bris d’égalité.

Cette édition a apporté de nombreux changements et jalons pour l’histoire. En 1968, le L’UEFA a changé le format et mettre en place un système de pré-groupes pour se qualifier pour les quarts de finale. Il a organisé un total de huit groupes : sept composés de quatre équipes et un de trois combinés. Le seul qui n’était pas un pur tirage au sort était celui occupé par les quatre équipes britanniques : Angleterre, Irlande du Nord, Ecosse et Pays de Galles. L’organisation de l’Eurocup était incompatible avec la Championnat à domicile Ils jouaient sur les îles et l’UEFA a convenu que le vainqueur de ce tournoi était celui qui s’était qualifié pour les quarts de finale de l’Euro.

Après son retour en quart de finale contre la Bulgarie, l’Italie de Ferruccio Valcareggi à égalité 0-0 en demi-finale contre l’Union soviétique. A ce moment-là, il n’y avait toujours pas de tirs de pénalité si l’égalité était maintenue à la fin des prolongations, et la passe était décidée avec un tirage au sort. La chance était de la part du légendaire capitaine de l’Azzurra, Giacinto Facchetti, et l’Italie s’est qualifiée pour la grande finale contre la Yougoslavie aux Jeux olympiques de Rome.

Un féroce Yougoslavie Il a devancé son étoile, et meilleur buteur de la phase finale, Dragan Dzajic, mais Angelo Domenghini il a égalisé pour les Italiens à dix minutes de la fin avec un coup franc direct très puissant. La rencontre est morte avec l’égalité dans le marqueur, et l’Eurocopa a dû être décidée dans une partie de bris d’égalité.

Jusqu’à ce moment du tournoi, Valcareggi Je n’avais pas pu compter sur l’un des meilleurs attaquants d’Europe à l’époque, Luigi Riva, qu’en fait il est toujours le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale italienne. L’attaquant milanais s’est blessé lors du dernier match de Serie A et a été contraint à l’Eurocup. En fait, si le tournoi s’était terminé lors du premier match de la finale, il n’aurait pas joué une minute.

Cependant, le destin a voulu donner un rôle de premier plan à ‘Gigi‘. Il a ouvert le pointage à la 12e minute du match éliminatoire et a donné la passe décisive à Anastasi dans le deuxième et dernier but qui a laissé le titre en Italie. Le seul réalisé à ce jour. Le Championnat d’Europe de consécration de l’une des meilleures générations du football italien.