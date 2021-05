1971 War Hero – un vétéran décoré de l’armée, tombe aux mains de COVID

Selon des responsables, il a été incinéré avec tous les honneurs militaires, conformément aux protocoles de pandémie rigoureux lundi.

Le dimanche 23 mai 2021, l’Inde a perdu 71 héros de guerre, le colonel Panjab Singh, à cause de complications liées au COVID à l’âge de 79 ans. Il était le héros de la bataille de Poonch pendant la guerre de libération du Bangladesh de 1971 et a reçu le troisième la plus haute récompense de bravoure en temps de guerre – le Vir Chakra. Selon des responsables, il a été incinéré avec tous les honneurs militaires, conformément aux protocoles de pandémie rigoureux lundi.

Selon le général de division (à la retraite) Ajay Das, «Il est né le 15 février 1942 et le 16 décembre 1967, il a été nommé au 6e bataillon du régiment Sikh. «Il a ensuite eu l’honneur de commander le prestigieux bataillon du 12 octobre 1986 au 29 juillet 1990.

Le lieutenant-général DP Pandey, qui est l’actuel commandant du 15e corps basé à Srinagar, est le gendre de feu le colonel Panjab Singh.

Hommages de l’ancien général de division ADGPI (à la retraite) Ajay Das

Le colonel Panjab Singh, VrC, était mon ancien commandant.

Il a ensuite eu l’honneur de commander le prestigieux bataillon du 12 octobre 1986 au 29 juillet 1990.

En 1971, lors de l’opération Cactus Lilly, le 6 SIKH occupait 13 km de façade sur les hauteurs au-dessus de Poonch couvrant deux points stratégiques dont la perte aurait directement menacé Poonch. Le colonel Panjab Singh, VrC (retraité) alors major, commandait une compagnie déployée à Tund qui était en fait limitée à un peloton avec le siège de la compagnie. L’ennemi a attaqué la position avec plus d’un bataillon le 3 décembre 1971, appuyé par des tirs d’artillerie et de mortier. Les 72 heures suivantes furent une bataille défensive classique menée par les féroces soldats du 6 SIKH sous le commandement inspirant du colonel (alors major) Panjab Singh.

L’ennemi est venu aussi près que quelques mètres des défenses. Le col Panjab, au mépris total de sa sécurité, se déplaça de tranchée en tranchée et s’assura que chaque arme sous son commandement engageait la force d’assaut jusqu’à ce que la force d’attaque se retire, laissant derrière elle ses morts et ses armes. L’ennemi a attaqué la position neuf fois en deux nuits qui ont été également déjouées. Pour cet acte courageux, il a reçu le prestigieux VrC le 24 décembre 1971.

«Après la retraite, le colonel Panjab Singh était le directeur de Sainik Welfare, Himachal Pradesh et il s’est consacré à veiller au bien-être de la fraternité des anciens combattants. Il a également été vice-président, Indian Ex Service League et Himachal Pradesh of Southern Area. Un gentleman populaire, en tant que vétéran, il a continué d’inspirer une génération de jeunes officiers qui ont eu la chance d’interagir avec lui. Il laisse derrière lui un fier héritage d’un brave soldat et d’un gentleman.

«Le Col Panjab Singh, VrC (Retd) est décédé à l’âge de 79 ans à l’hôpital de commandement de Chandimandir. Récemment, le Col Panjab Singh, VrC (Retd), qui s’était rétabli avec succès du COVID, a souffert de complications médicales post-COVID et est parti pour une demeure céleste dimanche (23 mai 2021).

Malheureusement, le 21 mai 2021, son fils aîné Anil Kumar avait également succombé au COVID. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Vidya Devi, leur fille Mme Usha, le fils Ajay Kumar, le gendre le lieutenant général DP Pandey, les belles-filles Mme Smriti, Mme Suman et leurs petits-enfants.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.