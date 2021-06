1972, la genèse de la génération aurifère allemande

02/06/2021 à 22:40 CEST

“Le football est un sport joué à onze contre onze et les Allemands gagnent toujours & rdquor;, a exprimé le légendaire attaquant anglais, Gary Lineker, en 1990 après avoir été éliminé en demi-finale de la Coupe du monde en Italie contre l’équipe teutonique. Une phrase qui est entrée dans l’histoire et qui a l’origine de son sens en Allemagne, alors encore fédérale, de Helmut Schön Dans les années 70.

La Euro 1972 était le premier titre continental de la ‘Mannschaft’ (après la Coupe du monde 1954), et le début d’une période triomphale pour une équipe dominante qui s’articulait autour de la figure de Franz Beckenbauer, accompagné d’autres noms tels que Paul Breitner, Uli Höeness, Günter Netzer ou alors Gerd Muller.

Depuis leur première participation en 1968, l’édition dans laquelle ils n’avaient pas passé la précédente phase de groupes qualificatifs, l’Allemagne est le le seul pays à avoir disputé toutes les phases finales de l’Eurocup. Au début des années 70, Schön a commencé à poser les bases d’une sélection avec des footballeurs que la plupart étaient encore inconnus du grand public, mais qui finiraient par entrer dans le livre de l’histoire du football par la grande porte.

le point d’inflexion de cette génération fut le départ du quarts de finale de l’Eurocup de 72 avant Angleterre dans les îles, avec une exposition chorale de l’équipe allemande. C’est là que se forge la légende de l’Allemagne des années 70. Ils atteignent la phase finale, organisée en Belgique, en tant que favoris. Et ils n’ont pas déçu. En demi-finale, ils se sont débarrassés des hôtes, qui venaient d’éliminer l’actuel champion d’Europe, l’Italie. Gerd Muller, qui était le meilleur avant-centre d’Europe et s’était déjà imposé après avoir reçu le Ballon d’Or en 1970, a inscrit un doublé définitif pour passer en finale.

Dans le Stade du Heysel j’attendais le Union soviétique, qui avait atteint la troisième finale des quatre éditions du Championnat d’Europe disputées jusqu’alors. Ils n’ont réussi à remporter le premier, qu’en 1960, et n’ont disputé qu’une seule finale depuis, celle de 1988 contre les Pays-Bas.

En finale, l’exhibition totale du football allemand, avec un autre doublé de Gerd Muller pour le confirmer comme le meilleur buteur du tournoi. Wimmer il a également marqué et accompagné la ‘Torpedo’ dans la facette du buteur. Domination absolue de la « Mannschaft », et l’URSS n’avait aucune chance de remporter la finale à aucun moment. Helmut Schön il a construit une équipe allemande aussi dominante dans le jeu qu’efficace devant le but, qui remportera la Coupe du monde deux ans plus tard.