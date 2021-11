1974, la dernière absence de l’Espagne en Coupe du monde

11/11/2021

L’Espagne de Luis Enrique fait face à deux matchs clés contre la Grèce et la Suède pour participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. Cela dépend de lui-même et il obtiendra le ticket à chaque fois qu’il remportera les six points en jeu lors des deux dernières journées du groupe B : l’affrontement direct entre l’Espagne et la Suède, les deux premiers classés, est présenté comme le grand rendez-vous du troisième arrêt pour les équipes nationales de la saison 2021/22.

L’équipe nationale, qui fait partie des grands favoris pour être au Qatar 2022 selon les pronostics, aucune épreuve de Coupe du monde n’a été manquée depuis l’Allemagne 1974. A cette époque, l’équipe de Yougoslavie démontait l’équipe d’Amancio lors du match éliminatoire. Les autres nominations auxquelles il n’était pas étaient 1930, 1938, 1954, 1958, 1970 et 1974.

L’équipe nationale n’a pas réussi à s’inscrire à la première édition du trophée d’excellence au niveau national, organisée en Uruguay. Il n’a pas non plus joué celui de 1938, en raison de la guerre civile que le pays traversait à cette époque, tandis que le match nul avec la Turquie lors de l’édition de 1954 l’a laissé de côté en raison d’une question de chance. Oui, il a été omis en raison de démérites du football dans le reste des éditions, celle de 1958, 1970 et 1974.

Près d’un demi-siècle de Coupes du monde avec un titre au palmarès

L’Espagne est devenue l’une des équipes les plus courantes dans les épreuves de la Coupe du monde : depuis 1974, elle n’en a pas perdu et, si elle réussit en 2022, cela fera plus de 50 ans qu’elle participera à toutes les éditions disputées jusqu’à présent.. Pour ce faire, ils devront vaincre la Suède, l’un des rivaux les plus inconfortables du groupe B, qui sait déjà ce que c’est que d’arrêter l’équipe espagnole à la fois en phase de groupes de Qatar 2022 et en Euro 2020.

La croissance de l’Espagne dans la dernière mi-temps continue a été totale: depuis qu’elle est devenue championne d’Europe en 1964, l’équipe a connu une montée exponentielle sur la scène du football et a culminé le travail réalisé en 2010, lorsqu’il a atteint la finale et s’est rendu aux Pays-Bas pour remporter le premier titre de son histoire.